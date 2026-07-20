Sindikat KBC-a Zagreb traži veće plaće za spremačice: "Rade za minimalac..."

Aktualna rasprava o plaćama spremačica u KBC-u Zagreb potvrdila je upozorenja koja smo iznosili još nakon donošenja Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, kada smo predložili njezine izmjene zbog neodgovarajućeg vrednovanja pojedinih radnih mjesta, navodi Sindikat u ponedjeljak u priopćenju.