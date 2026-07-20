Tragedija u Dugoj Resi: Muškarac se utopio u Mrežnici

Ilustracija: Boris Scitar/PIXSELL

Muškarac u dobi od 55 godina utopio se u ponedjeljak prijepodne u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički, na području Duge Rese.

Podijeli

Oglas

Prema informacijama karlovačke policije, nesreća se dogodila jučer oko 11.15 sati u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi, gdje se utopio 55-godišnji muškarac.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a o slučaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno izvješće.