Nesreća na rijeci
Tragedija u Dugoj Resi: Muškarac se utopio u Mrežnici
N1info
|
20. srp. 2026. 10:48
|
0komentara
Muškarac u dobi od 55 godina utopio se u ponedjeljak prijepodne u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički, na području Duge Rese.
Oglas
Prema informacijama karlovačke policije, nesreća se dogodila jučer oko 11.15 sati u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi, gdje se utopio 55-godišnji muškarac.
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a o slučaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno izvješće.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 47 min.
Najnovije
Oglas
Oglas