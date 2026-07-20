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Nesreća na rijeci

Tragedija u Dugoj Resi: Muškarac se utopio u Mrežnici

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N1info
|
20. srp. 2026. 10:48
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mrežnica
Ilustracija: Boris Scitar/PIXSELL

Muškarac u dobi od 55 godina utopio se u ponedjeljak prijepodne u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički, na području Duge Rese.

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Prema informacijama karlovačke policije, nesreća se dogodila jučer oko 11.15 sati u rijeci Mrežnici u naselju Sveti Petar Mrežnički u Dugoj Resi, gdje se utopio 55-godišnji muškarac.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a o slučaju će nadležnom državnom odvjetništvu biti dostavljeno izvješće.

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