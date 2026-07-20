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Uskokova optužnica

Carinik optužen za mito: Za 5000 eura obećao "riješiti" porezni nadzor

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Hina
|
20. srp. 2026. 10:38
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carina
Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 58-godišnjeg carinika osumnjičenog da je od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva uzeo mito od 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio prijavu.

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Tužiteljstvo je priopćilo kako se carinski službenik Ministarstva financija sumnjiči za počinjenje kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

Carinika se tereti da je od siječnja do ožujka ove godine, tijekom postupka poreznog nadzora, utvrdio nezakonitosti u poslovanju trgovačkog društva te je od odgovorne osobe tog društva zatražio 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje okončano izdavanjem prekršajnog naloga s novčanom kaznom u najmanjem propisanom iznosu.

"Navedeno je okrivljenik i učinio te je za to postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5000 eura", izvijestio je Uskok.

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Teme
carinik carinik mito mito porezni nadzor uskok zlouporaba položaja

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