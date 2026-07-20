Carinik optužen za mito: Za 5000 eura obećao "riješiti" porezni nadzor

Carinika se tereti da je od siječnja do ožujka ove godine, tijekom postupka poreznog nadzora, utvrdio nezakonitosti u poslovanju trgovačkog društva te je od odgovorne osobe tog društva zatražio 5000 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje okončano izdavanjem prekršajnog naloga s novčanom kaznom u najmanjem propisanom iznosu.