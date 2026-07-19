Promjena pravila na crnogorskim plažama: Besplatne ležaljke nakon 17 sati, ali više ne za sve

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Dosadašnjih godina ležaljke i suncobrani na plažama u Crnoj Gori bili su besplatni nakon 17 sati za sve posjetitelje, a zakupci plaža bili su obvezni tu informaciju jasno istaknuti na informativnim pločama. No, ove je sezone uvedena promjena koja bi mogla izazvati nezadovoljstvo među turistima.

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Na jednoj plaži u Sutomoru istaknuta je obavijest prema kojoj nitko ne može besplatno koristiti ležaljku nakon 17 sati ako ju prethodno nije platio. Istodobno, službeni pravilnik za sezonu 2026. propisuje da pravo na besplatno korištenje plažnog mobilijara nakon 17 sati imaju isključivo građani Crne Gore.

Kako prenosi RTCG, sve je više pritužbi građana i turista kojima je naplaćeno korištenje i nakon 17 sati.

Iako iz Javnog poduzeća Morsko dobro nisu dodatno pojasnili način provedbe ove odredbe, Ugovor o korištenju morskog dobra za sezonu 2026. jasno navodi da su zakupci dužni nakon 17 sati omogućiti besplatno korištenje ležaljki i suncobrana građanima Crne Gore, uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.

"Korisnik je dužan za razdoblje nakon 17 sati do zatvaranja kupališta osloboditi plaćanja korištenja plažnog mobilijara sve građane Crne Gore, koji su dužni na uvid predočiti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument koji izdaje nadležno tijelo Crne Gore", stoji u ugovoru.

Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj ranije je izjavio da će svaki zakupac koji nakon 17 sati naplaćuje korištenje ležaljki i suncobrana snositi posljedice zbog kršenja ugovornih obveza, prenosi N1 Srbija.

Građani kojima zakupci ipak naplate korištenje nakon 17 sati mogu podnijeti pritužbu Službi za kontrolu morskog dobra, koja nadzire poštovanje ugovornih obveza zakupaca plaža. Ako se utvrdi da je došlo do kršenja ugovora, mogu se izreći mjere predviđene ugovorom.

Osim toga, svi koji smatraju da zakupci krše propise ili dovode korisnike u zabludu mogu podnijeti prijavu turističkoj inspekciji, koja tijekom ljetne sezone provodi pojačane nadzore na crnogorskom primorju.