Sukob zračnih masa: I danas pljuskovi i grmljavina, evo što donosi novi tjedan

Jutarnje i noćne temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 18 u gorskim krajevima uz moguću jutarnju maglu oko 12, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije topla noć s temperaturama od 20 do 25 °C. Tijekom dana sparno s najvišom dnevnom temperaturom u unutrašnjosti oko 28, a na Jadranu još uvijek pod utjecajem toplinskog vala od 30 do 34 °C.