VREMENSKA PROGNOZA
Sukob zračnih masa: I danas pljuskovi i grmljavina, evo što donosi novi tjedan
Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka
Oglas
Nad naše krajeve sa sjeverozapada i sjevera povremeno prodire nestabilan zrak te u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu dolazi do razvoja linija nestabilnosti koje se sastoje od niza oblaka vertikalnog razvoja Cumulonimbusa. Nalazimo se na istočnom rubu tople zračne mase afričkog zraka uz neprekidan dotok vlažnog zraka sa Jadrana.
Ciklona nad Baltikom sporo se pomiče prema istoku a nad Panonsku nizinu zaobilazeći Alpe pritječe hladan nestabilan zrak sa sjevera. Mjesto sukoba tople i hladne zračne mase nalazi nad Alpskom preprekom i proteže u smjeru istok zapad.
Uz grmljavinske pljuskove vrijeme će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti nestabilno, promjenljivo oblačno. Na srednjem i južnom Jadranu pretežno sunčano uz poslijepodnevne nevere.
Najviše dnevne temperature danas u unutrašnjosti o na sjevernom Jadranu od 25 do 28 stupnjeva, na srednjem i južnom Jadranu oko 33. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu maestral uz mogućnost za kratkotrajne mahovite udare vjetra povezane uz prolaz nevera.
Sutra nastavak promjenljivog nestabilnog vremena. Uz jak razvoj olujnih oblaka mjestimice izraženiji pljuskovi s grmljavinom osobito na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije. Na sjevernom Jadranu zapuhat će slaba bura a na srednjem i južnom maestral i lebić.
Jutarnje i noćne temperature zraka u unutrašnjosti od 14 do 18 u gorskim krajevima uz moguću jutarnju maglu oko 12, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije topla noć s temperaturama od 20 do 25 °C. Tijekom dana sparno s najvišom dnevnom temperaturom u unutrašnjosti oko 28, a na Jadranu još uvijek pod utjecajem toplinskog vala od 30 do 34 °C.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas