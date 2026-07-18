Rektalna temperatura kod beba: Kako se točno mjeri i koje su normalne vrijednosti?

Beba se stavlja na leđa, a noge se podignu prema trbuhu. Druga metoda je da se beba okrenuta trbuhom prema dolje stavlja preko koljena ili stola za prematanje. Toplomjer se stavlja oko 1,5 do 2 centimetara u rektum i važno je ne raditi ovo na silu kako ne bi došlo do ozljede.