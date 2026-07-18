Pouzdana metoda
Rektalna temperatura kod beba: Kako se točno mjeri i koje su normalne vrijednosti?
Temperatura se kod beba najčešće mjeri rektalno, a ovdje je važno dobro obrisati i dezinficirati toplomjer prije i nakon mjerenja. Jednako tako, treba znati kada se radi o povišenoj temperaturi i reagirati.
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Normalna rektalna temperatura kod beba će iznositi između 36,2 °C i 37,5 °C.
Rektalna temperatura kod beba se mjeri digitalnim toplomjerom i to je najtočniji pokazatelj temperature tijela. Bebe mogu imati blago povišenu temperaturu, dok se temperatura veća od 38 stupnjeva kod beba mlađih od tri mjeseca smatra visokom.
Zašto se javlja temperatura kod beba?
Temperatura se kod beba i male djece javlja kao posljedica infekcije, izbijanja zubi ili pak kao reakcija na cjepivo. Najčešće traje od jednog dana do tri dana i može se dogoditi da nestane sama od sebe.
Bebe koje imaju manje od šest mjeseci i povišenu temperaturu bi trebale posjetiti pedijatra, dok se starija djeca mogu liječiti lijekovima za snižavanje temperature prilagođenim djeci i uzimanjem puno tekućine.
Kako mjeriti temperaturu bebama?
Bebama se temperatura može mjeriti na više načina. Ispod jezika, ispod pazuha, u uhu, na čelu ili rektalno. Ako se mjeri rektalno, koristi se digitalni toplomjer, a ovo je ujedno i najpouzdanija metoda mjerenja temperature kod beba, odnosno sve do druge ili teće godine djetetova života.
Prema dolje navedenoj tablici ovo su najpouzdanije metode i izbori mjerenja temperatura kod djece, ovisno o njihovoj dobi:
Kako izgleda mjerenje rektalne temperature kod beba?
Prije samog rektalnog mjerenja je važno toplomjer obrisati antibakterijskom maramicom ili alkoholom, a isto je potrebno napraviti i nakon mjerenja.
Toplomjer se može namazati vazelinom ili sličnim preparatom, što će olakšati njegov ulazak.
Beba se stavlja na leđa, a noge se podignu prema trbuhu. Druga metoda je da se beba okrenuta trbuhom prema dolje stavlja preko koljena ili stola za prematanje. Toplomjer se stavlja oko 1,5 do 2 centimetara u rektum i važno je ne raditi ovo na silu kako ne bi došlo do ozljede.
Rektalna temperatura kod beba vrijednosti
Normalne vrijednosti rektalne temperature kod beba su između 36,2 °C i 37,5 °C. Temperatura veća od 38 stupnjeva se smatra visokom.
Temperatura kod beba je općenito znak da se tijelo bori s infekcijom i često će se sama od sebe povući.
Kod djece mlađe od tri mjeseca je potrebno reagirati i kontaktirati pedijatra kada je temperatura veća od 38 stupnjeva.
Kod djece od tri do šest mjeseci koja imaju temperaturu veću od 38,3 stupnjeva i ponašaju se letargično ili ne prestaju plakati je potrebno kontaktirati pedijatra, a isto vrijedi i za djecu do godinu dana kojima se ova temperatura ne spušta.
Zaključak
Rektalno mjerenje temperature kod beba je najpouzdanija metoda mjerenja. Potrebno je prije i nakon upotrebe toplomjer dezinficirati i staviti dijete u određeni položaj. Ako vrijednost na toplomjeru iznosi više od 38 stupnjeva, treba se javiti pedijatru.
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