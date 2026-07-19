Zašto je kod nas na Jadranu hrana skuplja nego drugdje? Stručnjak: Za mnoge proizvode nema opravdanja

"Uvijek se postavlja pitanje zašto je kava kod nas skupa. Ona nije esencijalna namirnica, ali je svi svakodnevno konzumiramo. Pa se iznenadimo kada vidimo da je šalica kave u Rimu 1,60, a u središtu Lisabona 1,50 euro, dok je ovdje kod mene u lokalnoj krčmi u Posavskim Bregima - 1,60 eura. Ako je ogroman promet u središtu nekog velikog grada, za očekivati je da ta kava bude jeftinija, zbog velike potražnje i zakona velikih brojki u odnosu na krčmu u Posavskim Bregima gdje je ugostitelju teško pokriti fiksne troškove - najam, radnu snagu, nabavku materijala, a da mu na kraju nešto i ostane."