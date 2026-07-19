Zaradio 34.000 eura za šest mjeseci uživanja: Evo koji je posao radio

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Nakon završetka škole, fakulteta ili obuke, mnogi mladi ljudi traže neobične karijerne puteve koji se jasno razlikuju od klasičnih uredskih poslova. Među njima se s vremena na vrijeme pojave oglasi koji više zvuče kao slobodno vrijeme nego kao stvarni rad. Jedan od najupečatljivijih primjera je posao testera vodenih tobogana, koji nudi nevjerojatnu zaradu, ali sa sobom nosi i određene specifičnosti.

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Iako ovakvi rijetki poslovi često izazivaju sumnju kod potrošača i onih koji tek ulaze na tržište rada, u ovom slučaju nije riječ o marketinškom triku, već o stvarnom i definiranom angažmanu s konkretnom plaćom i jasnim zadacima, piše Ivana Kaldinov za Fenix magazin.

Šest mjeseci u tri hit turističke zemlje

Njemački mediji opisuju stvarni slučaj jednog studenta koji je dobio priliku raditi za poznati „Splash-World“ resort. Njegov radni zadatak bio je putovati na atraktivne lokacije ovog resorta na Mallorci, u Egiptu i Turskoj te u praksi testirati tamošnje vodene tobogane i bazenske atrakcije.

Cijeli angažman trajao je otprilike šest mjeseci. Iza ovog neobičnog naziva radnog mjesta stajao je precizan ugovor: obilazak različitih turističkih destinacija, osobno isprobavanje tobogana i dokumentiranje cjelokupnog iskustva kako bi ono postalo dio službene turističke ponude resorta.

Golema zarada, ali bez dugoročnog plana

Financijska strana ovog posla privukla je posebnu pozornost. Za svoj šestomjesečni rad i putovanja, student je primio naknadu od oko 34.000 eura. Ova svota daleko nadmašuje ono što se uobičajeno može zaraditi kroz klasične studentske poslove ili kratkotrajne ljetne angažmane.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je pri analizi ove zarade potreban oprez. Iz ovog pojedinačnog primjera ne može se izvući opća razina plaće za slične poslove. Riječ je o iznimno specifičnom projektu s uključenim putnim troškovima i strogo ograničenim trajanjem, pa se stoga ova atraktivna zarada nikako ne može smatrati trajnim ili stabilnim izvorom prihoda.

Posao iz snova koji ima kvaku

Privlačnost ovakvih zanimanja leži upravo u tome što potpuno odskaču od svakodnevne rutine na koju su radnici navikli. Prema podacima Savezne agencije za zapošljavanje u Njemačkoj, klasična zanimanja mladima ponekad djeluju manje uzbudljivo, zbog čega raste popularnost malih i slabo poznatih poslova.

Međutim, to ne znači da je do njih lako doći. Broj ovakvih natječaja je iznimno malen, a šanse da budete izabrani su prilično niske. Oni u potpunosti ovise o pojedinačnim tvrtkama i njihovim privremenim projektima. Ipak, postoji mogućnost da će spomenuti resort ponovno tražiti osobu za ovaj zadatak kada se pokrene novi val testiranja.