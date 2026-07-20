'Zabluda i glupost'
Peskov poslao oštru poruku Europi: "Ovo je vaša najveća pogreška"
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužio je Europsku uniju da pogrešno procjenjuje način na koji bi trebala voditi pregovore s Rusijom, poručivši da pokušaji razgovora "iz pozicije snage" predstavljaju najveću pogrešku europskih vlada.
Oglas
Na redovitom brifingu u Moskvi Peskov je izjavio kako europske zemlje polaze od pogrešne pretpostavke da je Rusija oslabljena te da zbog toga mogu diktirati uvjete pregovora.
"Europljani imaju jednu vrlo veliku zabludu – smatraju da se s Rusijom treba pregovarati iz pozicije snage", rekao je Peskov. Dodao je kako takav pristup proizlazi iz "nesposobnosti, dezinformiranosti ili gluposti", prenose ruska državna novinska agencija TASS i Kyiv Post.
Unatoč oštrim kritikama na račun Bruxellesa, Peskov tvrdi da Moskva ostaje otvorena za dijalog. Naglasio je da Rusija nije bila inicijator prekida kontakata s Europskom unijom te da su za obnovu pregovora potrebni "zdrav razum" i uvažavanje, kako je rekao, "stvarnosti na terenu". Ponovio je i da je predsjednik Vladimir Putin više puta izrazio spremnost na razgovore, ali isključivo bez ultimatuma i pokroviteljskog pristupa.
O sve češćim ukrajinskim napadima na Moskvu: To nije u skladu s pregovaračim procesom
Istodobno, ruski predsjednik ranije je odbacio ili nije prihvatio nekoliko prijedloga za izravne mirovne pregovore, uključujući inicijative ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sastanak te prijedlog susreta tijekom samita skupine G7 u Francuskoj, za koji je Kremlj tvrdio da nije zaprimio službeni poziv.
Peskov se osvrnuo i na intenziviranje ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na područje Moskve. Prema ruskim tvrdnjama, tijekom posljednjih nekoliko dana presretnute su stotine dronova usmjerenih prema glavnom gradu i okolici. Glasnogovornik Kremlja ustvrdio je da takvi napadi nisu u skladu s pregovaračkim procesom te poručio da Rusija poduzima "odgovarajuće mjere" kao odgovor.
Ruski izvori također navode da su u najnovijim napadima pogođeni skladište nafte i logistički centar u Moskovskoj oblasti, dok ukrajinska strana tvrdi da napadima gađa vojnu i logističku infrastrukturu koja podupire ruske ratne operacije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas