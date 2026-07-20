Peskov poslao oštru poruku Europi: "Ovo je vaša najveća pogreška"

Unatoč oštrim kritikama na račun Bruxellesa, Peskov tvrdi da Moskva ostaje otvorena za dijalog. Naglasio je da Rusija nije bila inicijator prekida kontakata s Europskom unijom te da su za obnovu pregovora potrebni "zdrav razum" i uvažavanje, kako je rekao, "stvarnosti na terenu". Ponovio je i da je predsjednik Vladimir Putin više puta izrazio spremnost na razgovore, ali isključivo bez ultimatuma i pokroviteljskog pristupa.