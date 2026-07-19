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Kako gledati finale Svjetskog prvenstva? Kardiolog nudi savjete koje ne smijete ignorirati
Dok će milijuni navijača finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine (19. srpnja, 21 sat) pratiti s velikom napetošću, kardiolozi upozoravaju da takav stres kod nekih ljudi može imati ozbiljne posljedice.
Znanstveni dokazi pokazuju da utakmice visokog emocionalnog naboja mogu povećati rizik od srčanog udara, aritmija i drugih kardiovaskularnih događaja kod osoba koje već imaju srčane bolesti ili čimbenike rizika.
Ne radi se samo o teoriji. Jedno od najpoznatijih istraživanja, objavljeno nakon Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. u časopisu The New England Journal of Medicine, pokazalo je da se tijekom utakmica njemačke reprezentacije broj hitnih kardiovaskularnih slučajeva povećao čak 2,7 puta.
Dva desetljeća kasnije istraživanje Sveučilišta u Bielefeldu, objavljeno ove godine u časopisu Scientific Reports, ponovno je potvrdilo da vrhunski nogomet značajno povećava broj otkucaja srca i razinu stresa, čak i kod navijača koji utakmicu gledaju iz vlastitog doma.
Tijelo finale doživljava kao prijetnju
Španjolski kardiolog José Abellán objašnjava da organizam na finale Svjetskog prvenstva reagira gotovo jednako kao na opasnu životnu situaciju.
"To je uzbudljiva i stresna situacija. Oslobađaju se hormoni koji aktiviraju organizam, odnosno hormoni stresa. Dolazi do naglog porasta kortizola i kateholamina, što organizam dovodi u stanje pojačanog stresa."
Takav hormonalni odgovor povisuje krvni tlak, ubrzava rad srca i potiče stvaranje krvnih ugrušaka. Kod većine ljudi to neće izazvati nikakve probleme, no kod osoba čije je srce već oslabljeno može biti okidač za ozbiljan kardiovaskularni događaj.
"Ako je moje kardiovaskularno zdravlje dobro ili izvrsno, neće se dogoditi ništa. No nema sumnje da kod osobe čije je srce već narušeno jedan ovakav stresan događaj može biti okidač."
Tko bi trebao biti posebno oprezan?
Najveći rizik imaju osobe koje su već pretrpjele srčani udar, imaju ugrađene stentove, boluju od visokog krvnog tlaka, dijabetesa, povišenog kolesterola ili imaju povijest srčanih aritmija.
No dr. Abellán upozorava da problem nije samo sama utakmica.
"Ono na što treba paziti jest sve što prati utakmicu. To su dani nacionalne euforije kada ljudi ne gledaju samo nogomet, nego to često čine nakon obilnog obroka, uz nezdravu hranu, alkohol ili druge opojne tvari."
Podsjeća i na sindrom poznat kao "Holiday Heart", odnosno "sindrom blagdanskog srca", koji je povezan s pojavom aritmija nakon pretjerane konzumacije alkohola.
Riječ je o poremećaju srčanog ritma, najčešće fibrilaciji atrija, koja se može pojaviti nakon većih količina alkohola, što je česta pojava tijekom vikenda, proslava ili velikih sportskih događaja. Ako se tome pridruži emocionalni stres finalne utakmice, rizik dodatno raste, osobito kod ljudi koji već imaju kardiovaskularne bolesti.
Tri simptoma koja ne smijete zanemariti
Osjećaj ubrzanog rada srca tijekom napete utakmice može biti sasvim normalan. Međutim, postoje simptomi koje ne treba pripisivati samo nervozi.
To su snažna, pritišćuća bol u prsima, iznenadna otežana ili kratka daha te lupanje srca koje ne prestaje ni nakon što uzbuđenje prođe.
"Treći simptom, rekao bih i najvažniji, jest pritišćuća bol u prsima. Ako iznenada osjetim kao da mi na prsima leži teška ploča, a bol se širi prema ramenu, vratu ili leđima i pritom se jako znojim, to nije posljedica nervoze", upozorava liječnik.
Njegov je savjet vrlo jasan.
"Ako osjetite bilo koji od ta tri simptoma, svakako se javite liječniku."
Uživajte u utakmici, ali razumno
Dobra je vijest da nogomet sam po sebi ne uzrokuje srčane udare. Pravi rizik nastaje kada se postojeća kardiovaskularna bolest spoji s intenzivnim stresom, alkoholom, obilnim obrocima, pušenjem ili nedostatkom odmora.
Zbog toga Abellán savjetuje da se finale doživi upravo onako kako i treba – kao sportski događaj.
"Ljudi trebaju imati na umu da je riječ o sportu i natjecanju. Utakmicu treba gledati mirno, u društvu obitelji i prijatelja. A hranu, alkohol i sve ostalo treba konzumirati umjereno", zaključio je.
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