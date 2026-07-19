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Koliko klima u automobilu povećava potrošnju goriva? Stručnjaci: Ova temperatura je idealna
Klima-uređaj tijekom ljetnih mjeseci gotovo je neizostavan u automobilu, no njegova uporaba povećava potrošnju goriva. Koliko će ona porasti ovisi o vanjskoj temperaturi, veličini vozila, vrsti kompresora te načinu korištenja klima-uređaja.
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Automobil koji je satima bio parkiran na suncu zahtijevat će znatno više energije za hlađenje putničke kabine, zbog čega će u početku porasti i potrošnja goriva.
Koliko goriva troši klima?
Prema analizi njemačkog autokluba ADAC, klima-uređaj tijekom početnog hlađenja izrazito zagrijane unutrašnjosti može povećati trenutačnu potrošnju za 2,5 do 4 litre na 100 kilometara, prenosi Klix.ba.
Ipak, riječ je samo o početnoj fazi, kada kompresor radi pod najvećim opterećenjem. Nakon što se temperatura u kabini stabilizira, dodatna potrošnja znatno se smanjuje:
- u gradskoj vožnji iznosi oko 1 do 2 litre na 100 kilometara
- na otvorenoj cesti između 0,2 i 0,7 litara na 100 kilometara
Slične rezultate pokazala su i istraživanja organizacije SAE International. Stručnjaci ističu da će vozači automobila s manjim motorima češće primijetiti pad performansi nakon uključivanja klime jer ona predstavlja jednog od najvećih pomoćnih potrošača energije u vozilu.
Koja je brzina ventilatora najbolja?
Prije uključivanja klime preporučuje se otvoriti prozore na pola minute do minute kako bi se iz automobila ispustio vrući zrak.
Ako je unutrašnjost izrazito zagrijana, ventilator se može nakratko uključiti na najveću brzinu. Nakon što se najveći dio toplog zraka izbaci iz kabine, prozore treba zatvoriti i uključiti recirkulaciju zraka.
Kod vozila s ručnim klima-uređajem maksimalna brzina ventilatora korisna je samo na početku hlađenja. Kada temperatura postane ugodna, preporučuje se prebaciti ventilator na prvu ili drugu brzinu.
Naime, stalni rad ventilatora na maksimumu ne hladi kabinu brže. Zrak tada prolazi prebrzo kroz isparivač pa se ne stigne dovoljno ohladiti, zbog čega iz ventilacijskih otvora može izlaziti topliji zrak nego pri nižim postavkama.
Vozila s automatskom klimom najbolje je ostaviti u načinu rada "Auto", jer sustav sam prilagođava rad kompresora, brzinu ventilatora i raspodjelu zraka kako bi postigao optimalan omjer udobnosti i potrošnje.
Idealna temperatura
Stručnjaci iz ADAC-a preporučuju da klima ne bude postavljena na najnižu moguću temperaturu, poput 16 °C. Najbolji omjer udobnosti i potrošnje postiže se kada je temperatura u vozilu između 22 i 24 °C.
Što je razlika između vanjske i unutarnje temperature veća, to kompresor mora dulje raditi pod velikim opterećenjem, što povećava potrošnju goriva.
Savjetuje se i da hladan zrak ne bude usmjeren izravno prema licu ili prsima jer može izazvati iritaciju očiju i dišnih putova. Osim toga, nagli izlazak iz snažno rashlađenog automobila na visoke vanjske temperature dodatno opterećuje organizam.
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