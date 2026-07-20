Ukrajinski novinar o potezu Zelenskog: "Imate sukob dviju vizija Ukrajine"

"Kolonijalni aspekt Rusije svodi se na to da Rusija pokušava raseliti Ukrajince s okupiranih teritorija i naseliti ih Rusima. Dakle, oni su raselili i ubili na desetke tisuća Ukrajinaca i zatim su potaknuli Ruse da se dosele na ta područja. Zapravo se dogodilo etničko čišćenje i to će se vjerojatno i nastaviti jer je to zakonski i dalje ukrajinski teritorij. Malo je vjerojatno da će se Ukrajina odreći tog teritorija", zaključio je Goyette.