Jared Goyette
Ukrajinski novinar o potezu Zelenskog: "Imate sukob dviju vizija Ukrajine"
Jared Goyette, novinar ukrajinskog Kyiv Independenta, javio se iz Ukrajine za Novi dan kod Hanan Nanić, gdje je komentirao rekonstrukciju ukrajinske Vlade, prosvjede u zemlji i stanje na bojištu.
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"Sukob dviju vizija Ukrajine"
Govoreći o rekonstrukciji ukrajinske Vlade, Goyette je istaknuo da se iza nje krije nekoliko važnih političkih i vojnih razloga.
"Što se tiče rekonstrukcije Vlade događaju se dvije stvari. Što se tiče premijerke to se predstavlja kao priprema za jednu tešku zimu rata koja bi mogla biti lošija od prethodne. Premijerka je iz energetskog sektora i zapravo Ukrajinu očekuje jedna vrlo teška zima i napadi na energetsku infrastrukturu.
Štoviše, mislim da je odlučujuće ono što će se dogoditi s ministrom Fedorovim i vrhovnim zapovjednikom Sirskim. Imate sukob dviju vizija Ukrajine i onoga što ukrajinska vojska jest.
Fedorov se oslanja na podatke odnosno fokusiran je na tehnologiju, a Sirski je jedan tradicionalist, tradicionalna vojna figura, general starog kova. To su dva vrlo različita mentaliteta koja se sukobljavaju u pogledu toga kako treba voditi rat.
Kada je Fedorov stupio na poziciju došlo je do sve većih uspjeha Ukrajine u pogledu gađanja ruske logistike, ali napretka i u pogledu plaća i poštovanja vojnika i zato Ukrajinci već nekoliko dana prosvjeduju", rekao je Goyette i dodao da se prosvjedi događaju zato što su u pitanju životi vojnika.
Na pitanje kakvu poruku Ukrajina ovom rekonstrukcijom šalje Rusiji i zapadnim saveznicima, Goyette kaže da je to jedna mješovita slika.
"S jedne strane imate Ukrajinu koja želi spriječiti potencijalnu krizu zimi, a s druge strane ako Zapad može prisilitiZelenskog
da sluša prosvjednike sada je pravi trenutak za to. U pitanju je budućnost Ukrajine i čini se da Zelenski sluša - navodno će smijeniti Sirskog, ali to još nije potvrđeno", govori Goyette.
"Zima će biti vrlo teška za Ukrajinu"
Osvrnuo se i na proizvodnju oružja te važnost njezina premještanja izvan Ukrajine.
"Rusija pogađa proizvodne pogone i dogovorena proizvodnja u Europi je sigurnija za sve. Ruske bespilotne letjelice i njihovi kapaciteti nisu ni blizu onoga što imaju Ukrajinci, ali u isti mah Rusija zna da Ukrajini fali projektila za presretanje i to nije kratkoročan problem", kaže Goyette i dodaje da će ova zima biti vrlo teška za Ukrajinu.
Govoreći o mogućnosti da Ukrajina jednog dana vrati okupirane teritorije, bilo vojnim bilo diplomatskim putem, Goyette kaže da Rusija na tim područjima provodi dugoročnu politiku promjene etničke strukture stanovništva.
"Kolonijalni aspekt Rusije svodi se na to da Rusija pokušava raseliti Ukrajince s okupiranih teritorija i naseliti ih Rusima. Dakle, oni su raselili i ubili na desetke tisuća Ukrajinaca i zatim su potaknuli Ruse da se dosele na ta područja. Zapravo se dogodilo etničko čišćenje i to će se vjerojatno i nastaviti jer je to zakonski i dalje ukrajinski teritorij. Malo je vjerojatno da će se Ukrajina odreći tog teritorija", zaključio je Goyette.
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