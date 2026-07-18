Ni sardina, skuša ni losos: Ovu morsku ribu trebali biste češće imati na tanjuru

Riječ je o inćunima, koji često ostaju u sjeni popularnijih riba poput sardina, skuše ili lososa. Mnogi ih poznaju ponajprije kao slani dodatak pizzi, no zapravo je riječ o nutritivno iznimno vrijednoj ribi koja zaslužuje mnogo više pozornosti. Inćuni su cjenovno pristupačni, pripremaju se za svega nekoliko minuta i sadrže brojne hranjive tvari koje pridonose zdravlju srca, mozga i kostiju. Osim toga, mogu se pripremiti na razne načine – od jednostavnih namaza do tjestenina i mediteranskih jela, prenosi Metropolitan.si.