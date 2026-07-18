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Ni sardina, skuša ni losos: Ovu morsku ribu trebali biste češće imati na tanjuru
Na ovu vrstu ribe ne pomislimo baš često, a trebali bismo. Osim što je ukusna i zdrava, vrlo je pristupačna cijenom, što u današnje vrijeme nije zanemarivo.
Riječ je o inćunima, koji često ostaju u sjeni popularnijih riba poput sardina, skuše ili lososa. Mnogi ih poznaju ponajprije kao slani dodatak pizzi, no zapravo je riječ o nutritivno iznimno vrijednoj ribi koja zaslužuje mnogo više pozornosti. Inćuni su cjenovno pristupačni, pripremaju se za svega nekoliko minuta i sadrže brojne hranjive tvari koje pridonose zdravlju srca, mozga i kostiju. Osim toga, mogu se pripremiti na razne načine – od jednostavnih namaza do tjestenina i mediteranskih jela, prenosi Metropolitan.si.
Mala riba velike nutritivne vrijednosti
Inćuni spadaju među masne morske ribe, zbog čega sadrže velike količine omega-3 masnih kiselina EPA i DHA. One su važne za zdravlje srca i krvožilnog sustava, pomažu u očuvanju normalne funkcije mozga te pridonose zdravlju vida.
Osim zdravih masnoća, bogat su izvor kvalitetnih bjelančevina, vitamina D, vitamina B12, selena, kalcija i fosfora. Ako jedemo manje inćune zajedno sa sitnim kostima, unosimo i znatnu količinu kalcija, važnog za zdrave kosti i zube. Budući da su inćuni male ribe, obično sadrže i manje žive nego mnoge veće grabežljive vrste.
Kako ih najčešće pripremamo?
Svježi inćuni mogu se pripremiti na više načina. Najčešće se uvaljaju u brašno i kratko prže na maslinovu ulju, a odlični su i na roštilju ili pečeni u pećnici. U mediteranskoj kuhinji često se mariniraju u limunovu soku ili octu, a zatim začine maslinovim uljem, češnjakom i peršinom.
Slani inćuni, koje nalazimo u staklenkama ili konzervama, imaju nešto drukčiju ulogu. Zbog intenzivnog okusa koriste se kao začin u umacima, tjesteninama, salatama, namazima ili na pizzi. Već nekoliko fileta može jelu dati puniji i bogatiji okus, a da pritom ne bude izrazito riblji.
Jesu li inćuni doista zdravi?
Većina nutricionista slaže se da su inćuni vrlo kvalitetna namirnica. Zahvaljujući sadržaju omega-3 masnih kiselina, vitamina i minerala, odličan su izbor za uravnoteženu prehranu.
No, treba imati na umu da slani inćuni sadrže dosta soli. Ako želite smanjiti njezin udio, prije upotrebe možete ih kratko isprati pod hladnom vodom ili ih nekoliko minuta namakati. Svježi ili smrznuti inćuni zato su posebno dobar izbor za one koji žele ograničiti unos soli.
Recept: Hrskavo pečeni inćuni na mediteranski način
Sastojci:
- 500 g svježih očišćenih inćuna
- 4 žlice oštrog brašna
- sol i svježe mljeveni papar
- maslinovo ulje
- 2 češnja češnjaka
- sok polovice limuna
- nasjeckani peršin
Priprema:
Inćune dobro osušite papirnatim ručnikom. Lagano ih posolite i popaprite pa uvaljajte u brašno. U većoj tavi zagrijte maslinovo ulje i pržite ih oko dvije minute sa svake strane, dok ne postanu zlatnosmeđi i hrskavi.
Pečene inćune prebacite na tanjur, pokapajte limunovim sokom, dodajte sitno nasjeckani češnjak i pospite svježim peršinom. Poslužite ih uz kuhanu blitvu i krumpir, svježu salatu od rajčice ili krišku domaćeg kruha. Odlični su i kao predjelo ili lagana ljetna večera.
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