Otvara se Veliki egipatski muzej u Gizi: Na otvorenju će biti i Zoran Milanović

Egipat u subotu namjerava otvoriti dugo očekivani muzej blizu piramida u Gizi nakon višegodišnje odgode zbog gospodarskih i političkih kriza, regionalnih sukoba i pandemije koronavirusa, a na otvorenju će biti i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Veliki egipatski muzej (GEM), koji se smatra najvećim muzejom posvećenom drevnoj egipatskoj civilizaciji u svijetu, sadrži preko 100.000 predmeta iz razdoblja od oko 5000 godina prije Krista do rimske vlasti oko 400. godine poslije Krista.
Oko 40 kraljeva, predsjednika i šefova država će prisustvovati svečanom otvorenju kao i mnogi međunarodni dostojanstvenici, objavile su vlasti.
Među uzvanicima će biti i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Do službene inauguracije dolazi 10 godina kasnije no što je bila planirana.
Vlada je subotu proglasila praznikom, a očekuje se da će se večernja svečanost emitirati na velikim javnim ekranima diljem zemlje.
GEM se sastoji od trajnih postava, dječjeg muzeja, konferencijskih dvorana i obrazovnog centra prostirući se na više od 24.000 četvornih metara.
Zbirka kralja Tutankamona s 5000 predmeta, otkrivena 1922., po prvi put će biti izložena na jednom mjestu u cijelosti, uključujući legendarnu zlatnu masku "dječaka kralja".
Također, u muzeju je ogroman, 3000 godina star kip Ramzesa II., jednog od najmoćnijih drevnih vladara zemlje. Kip, visok 11,3 metara i težak preko 80 tona, premješten je u muzej 2018. dok je muzej još bio u izgradnji.
Druga znamenitost je 42 metara dug brod faraona Keopsa, otkriven 1954.
Egipat je u prvih šest mjeseci 2025. posjetilo 8,7 milijuna ljudi, što predstavlja povećanje od 22 posto u usporedbi s istim razdobljem 2024.
Kairo se nada da tu brojku može dovesti do 17,5 milijuna do konca ove godine.
