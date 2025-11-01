Stari domaći recept za "čudo u tegli": Jelo koje jača imunitet tijekom zime i lako se priprema

Kupus treba fermentirati od 3 do 10 dana na sobnoj temperaturi (do 23 °C). Tijekom tog razdoblja razvija se njegov karakterističan okus – već nakon tri dana možete probati i provjeriti razinu kiselosti. Kada postigne okus koji vam odgovara, teglu zatvorite i premjestite na hladnije mjesto – u podrum, smočnicu ili hladnjak. Ovako pripremljen kiseli kupus može trajati do dva mjeseca, a svakim danom postaje sve ukusniji jer se proces spore fermentacije nastavlja.