PUN VITAMINA I MINERALA
Stari domaći recept za "čudo u tegli": Jelo koje jača imunitet tijekom zime i lako se priprema
Kiseli kupus u tegli zdrav je, dugotrajan i potpuno prirodan oblik fermentirane hrane, bogat vitaminima i probioticima. Ovo je recept koji jača imunitet i savršeno priprema tijelo za hladne zimske dane.
Ovaj stari recept, prenošen s generacije na generaciju, danas ponovno doživljava popularnost – i to s razlogom. Kada temperature padnu, našem su organizmu potrebne tople i hranjive namirnice, a upravo je kiseli kupus jedna od najvrjednijih zimskih namirnica. Sadrži prirodne probiotike, vitamine i minerale koji jačaju crijeva i imunološki sustav. Fermentacija ne samo da produžuje trajnost hrane, već i značajno povećava njezinu nutritivnu vrijednost.
Recept za kiseli kupus u tegli
Sastojci:
- 1 glavica srednje velikog bijelog kupusa (oko 1,5 kg)
- 1 i pol žlica soli
- nekoliko zrna papra po ukusu
- prstohvat kadulje ili kima (po želji)
Priprema:
Uklonite vanjske listove kupusa, posebno oštećene, zatim glavicu operite i narežite na četvrtine. Nožem ili ribežom narežite tanke trakice. Stavite kupus u veću posudu, posolite ga i lagano izgnječite rukama da pusti sok.
Dodajte začine – nekoliko zrna papra, malo kadulje ili prstohvat kima. Ako želite blago zlatnu nijansu, možete dodati i nekoliko zrna kukuruza. Zatim postepeno punite steriliziranu teglu kupusom, dobro ga sabijajući šakom dok se ne napuni. Prelijte tekućinom koja je ostala u posudi.
Da bi kupus tijekom fermentacije uvijek bio prekriven tekućinom, na vrh stavite manju teglu napunjenu kamenčićima ili vodom – ona će služiti kao uteg. Teglu pokrijte čistom krpom i učvrstite gumicom, kako bi kupus imao pristup zraku, ali bio zaštićen od prašine i insekata.
Tijekom prvih 24 sata nekoliko puta pritisnite uteg kako bi se oslobodilo još tekućine iz kupusa. Ako nakon jednog dana kupus nije potpuno potopljen, dodajte slanu otopinu (jedna žličica soli na šalicu vode), piše nova.rs.
Fermentacija i čuvanje
Kupus treba fermentirati od 3 do 10 dana na sobnoj temperaturi (do 23 °C). Tijekom tog razdoblja razvija se njegov karakterističan okus – već nakon tri dana možete probati i provjeriti razinu kiselosti. Kada postigne okus koji vam odgovara, teglu zatvorite i premjestite na hladnije mjesto – u podrum, smočnicu ili hladnjak. Ovako pripremljen kiseli kupus može trajati do dva mjeseca, a svakim danom postaje sve ukusniji jer se proces spore fermentacije nastavlja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
