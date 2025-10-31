Ovogodišnji dobitnik Nobela za književnost László Krasznahorkai ne dolazi u Pulu

Ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za književnost, mađarski književnik László Krasznahorkai, koji je trebao biti počasni gost 31. Sa(n)jam knjige u Istri, zbog preporuke liječnika ne može doći u Pulu, priopćili su u petak organizatori Sajma.
Zbog preporuke liječnika
Mađarskom piscu liječnici su savjetovali da se do dodjele Nobelove nagrade 10. prosinca ne izlaže naporima. Dodatna putovanja prije odlaska u Stockholm predstavljala bi visok rizik po njegovo zdravlje, obavijestila je Sa(n)jam njegova nakladnica Anna Dávid, direktorica mađarskog Magvető Publishing.
Dávid je organizatorima prenijela autorovo žaljenje zbog toga što ni u drugom pokušaju neće moći gostovati na pulskom Sajmu.
Organizacijski tim Sa(n)jam knjige u Istri iskreno žali zbog odgode, no razumije njegove razloge, “budući da je pred njim najveći trenutak u životu jednog pisca", ističe se u priopćenju.
Krasznahorkaiju (1954., Gyula) je Nobel dodijeljen za "fascinantno i vizionarsko djelo, koje usred apokaliptičnoga terora, potvrđuje moć umjetnosti".
Sa(n)jam knjige održava se od 28. studenoga do 7. prosinca.
