Predstavljena knjiga "Nisam jedina" Jure Bušića, nastala je na temelju anonimnog istraživanja

Sinoć je u Zagrebu predstavljena knjiga "Nisam jedina" autora dr. Jure Bušića. Riječ je o knjizi koja kroz anonimne ispovijesti žena otvara prostor za iskreniji razgovor o seksualnim maštarijama, intimi, slobodi i ženskom pravu na vlastitu želju.
Na predstavljanju knjige, uz autora, sudjelovali su urednica Sandra Pocrnić Mlakar, književnica Rozi Kugli i prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, dok je večer moderirao Milan Majerović-Stilinović.
Razgovor je otvorio i širi društveni, psihološki i kulturni okvir knjige, koja je sinoć opisana kao važan i rijedak lokalni doprinos temi o kojoj se i dalje često govori površno, stereotipno ili s nelagodom.
Štulhofer je istaknuo da knjiga ima važnu dokumentarnu vrijednost te da kao takva predstavlja i vrijedan dokument vremena.
Autor je naglsio da je jedan od ključnih ciljeva knjige bio da ženama omogući prostor u kojem će se, kroz anonimne ispovijesti i fantazije, osloboditi osjećaja krivnje, straha i srama.
"Ovo istraživanje važno je prije svega zato da oslobodi žene straha i srama, da pokaže kako i žene maštaju. Ova knjiga treba im biti poticaj da ne bježe od toga i da se ne srame. Sve žene maštaju – i one starije od 67 godina, koliko ima najstarija sudionica istraživanja", istaknuo je Bušić.
Pocrnić Mlakar naglasila je važnost knjige upravo zato što na lokaliziran i društveno relevantan način otvara temu koja je u domaćem javnom prostoru i dalje rijetko obrađena ozbiljno, zrelo i bez banalizacije.
Sudionici su tijekom večeri posebno istaknuli i sociološku i psihološku važnost knjige, kao i činjenicu da ona otvara prostor za razgovor o ženskoj želji ne kao senzaciji, nego kao legitimnom dijelu intimnog i emocionalnog života.
"Najradikalnije otkriće ove knjige nije u fantazijama koje žene imaju, nego u hrabrosti da ih napokon izgovore. Ako je Moj tajni vrt razbio tišinu o ženskoj erotici, Nisam jedina pokazuje da glas želje danas više ne traži dopuštenje. Ovo nije knjiga o seksu, ovo je knjiga o slobodi i pravu žene da bude autorica vlastite želje", poručila je Kugli.
Knjiga "Nisam jedina" nastala je na temelju anonimnog istraživanja provedenog među ženama u Hrvatskoj, a kroz njihove autentične odgovore donosi rijedak uvid u prostor intime, fantazije i unutarnjeg života koji se u javnosti još uvijek prečesto prešućuje ili pogrešno interpretira.
Ova knjiga otvara i širi razgovor o slobodi, identitetu, komunikaciji i pravu žene da vlastitu želju izgovori bez srama i bez dopuštenja.
