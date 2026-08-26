Preminuo mađarski književni velikan Peter Nadas

Nadas je rođen u Budimpešti 14. listopada 1942. Holokaust je preživio s obitelji skrivajući se i koristeći lažne dokumente. Unatoč tome, o židovskom podrijetlu obitelji tijekom njegova odrastanja nije se govorilo. Roditelji su mu bili uvjereni komunisti koji su se poslije razočarali u tu ideologiju. Majka mu je umrla kada je Nadasu bilo 13 godina, a tri godine poslije njegov otac je počinio samoubojstvo.