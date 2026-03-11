"Svadbu" pogledalo više od dva milijuna ljudi, rasprodana i premijera u srcu West Enda

Nakon više od dva milijuna gledatelja u dvadesetak zemalja hrvatski film „Svadba” je, s ulaznicama rasprodanima u rekordnom roku, ušao u prestižno društvo premijera legendarnog kina Odeon Luxe na Leicester Squareu u srcu londonskog West Enda, objavio je distrtibuter u srijedu.
Oglas
„Kino Odeon otvoreno 1937. godine, tradicionalno je rezervirano za najveće holivudske premijere i mjesto odakle često kreću svjetske turneje najgledanijih filmova, a 'Svadba' je sinoć zasjala u ovom elitnom okruženju, oduševivši londonsku publiku”, podsjeća se u priopćenju.
Na premijeri, održanoj u utorak navečer, bili su redatelj Igor Šeregi, glumci Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić i Nika Grbelja te producent Ivan Kelava, koji su razgovarali s voditeljicom svečane premijere Wendy Mitchell, dodaje se.
Redatelj Igor Šeregi rekao je kako je to bila još jedna veličanstvena večer za film, te kako su „premijera na povijesnom mjestu, osmjesi na licima 800 ljudi i Leicester Square u bojama filma izgledaligotovo nestvarno, kao i odaziv i reakcije preko dva milijuna gledatelja u Hrvatskoj, regiji i diljem svijeta."
Od ovog vikenda „Svadba” ulazi u redovitu kino distribuciju diljem Ujedinjenog Kraljevstva, a trenutno se prikazuje u više od 20 zemalja, od Irske, Skandinavije, Francuske, Italije i zemalja Beneluxa do SAD-a, Kanade, Australije i Novog Zelanda, gdje također počinje igrati za vikend.
U Skandinaviji i Australiji pogledalo ga je po 25 tisuća gledatelja, u prva dva tjedna prikazivanja u Njemačkoj bio je među deset najgledanijih, u Švicarskoj među pet, dok je u Austriji bio najgledaniji film.
„Samo u ove tri zemlje film je privukao više od 250 tisuća gledatelja, a ukupno ga je pogledalo gotovo 2,2 milijuna ljudi. 'Svadba' je i dalje na redovitom kino repertoaru u Hrvatskoj”, ističe se u priopćenju.
Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, dok inozemnu distribuciju vode Adria Film i Art Vista, a hrvatski distributer je Duplicato.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas