Rijedak primjerak književnog klasika umalo završio na odlagalištu. Sada je prodan za 43 tisuće funti

Hina
07. kol. 2025. 13:16
Fans dressed as characters from The Hobbit book, march through the forest near the village of Doksy, some 80 km from Prague
MICHAL CIZEK / AFP or licensors

Rijetko prvo izdanje J.R.R. Tolkienove knjige 'Hobit', otkriveno tijekom čišćenja kuće u Bristolu, prodano je na aukciji za 43 tisuće funti.

Riječ je o jednoj od 1,5 tisuća kopija tiskanih u rujnu 1937. godine, objavila je aukcijska kuća Auctioneum. Primjerak je prodan privatnom kolekcionaru u Velikoj Britaniji, na aukciji održanoj u gradu Bathu. 

Caitlin Riley, stručnjakinja za knjige Auctioneuma, rekla je „to tipična priča za aukcije”. 

„Svi sanjaju o pronalasku skrivenog rijetkog predmeta, i eto nas”. 

Naglasila je da se tijekom čišćenja kuće vrlo lako moglo dogoditi da knjiga završi na odlagalištu. 

Cijena koju je 'Hobit' u konačnici postigao na aukciji „pokazuje čistu ljubav prema djelu J.R.R. Tolkiena”, nastavila je Riley. 

„Iako napisan prije gotovo 90 godina, nevjerojatno je koliko je još uvijek relevantan i popularan”.

Izdanje je pronađeno u obiteljskoj knjižnici Huberta Priestleya, slavnog botaničara iz tridesetih godina, brata istraživača Antarktike, geologa Raymonda Edwarda Priestleya.

Teme
fantasy hobit j.r.r. tolkien književnost

