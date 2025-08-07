Rijedak primjerak književnog klasika umalo završio na odlagalištu. Sada je prodan za 43 tisuće funti

Rijetko prvo izdanje J.R.R. Tolkienove knjige 'Hobit', otkriveno tijekom čišćenja kuće u Bristolu, prodano je na aukciji za 43 tisuće funti.
Riječ je o jednoj od 1,5 tisuća kopija tiskanih u rujnu 1937. godine, objavila je aukcijska kuća Auctioneum. Primjerak je prodan privatnom kolekcionaru u Velikoj Britaniji, na aukciji održanoj u gradu Bathu.
Caitlin Riley, stručnjakinja za knjige Auctioneuma, rekla je „to tipična priča za aukcije”.
„Svi sanjaju o pronalasku skrivenog rijetkog predmeta, i eto nas”.
Naglasila je da se tijekom čišćenja kuće vrlo lako moglo dogoditi da knjiga završi na odlagalištu.
Cijena koju je 'Hobit' u konačnici postigao na aukciji „pokazuje čistu ljubav prema djelu J.R.R. Tolkiena”, nastavila je Riley.
„Iako napisan prije gotovo 90 godina, nevjerojatno je koliko je još uvijek relevantan i popularan”.
Izdanje je pronađeno u obiteljskoj knjižnici Huberta Priestleya, slavnog botaničara iz tridesetih godina, brata istraživača Antarktike, geologa Raymonda Edwarda Priestleya.
