Umro glumac Mladen Barbarić, Pegula iz Velog mista

Glumac Mladen Barbarić, poznat kao Pegula iz Velog mista, umro je u 73. godini u Žrnovnici, javlja Slobodna Dalmacija.
Oglas
Glumca Mladena Barbarića (73) uloga Pegule u ‘Velom mistu‘ Miljenka Smoje i Joakima Marušića, snimanoj od 1979. do 1981. godine, proslavila je kao i niz drugih glumaca koji su posredstvom malog ekrana ostali trajno zapamćeni u kolektivnoj memoriji nacije. Najviše se pamti njegov odnos s pokojnom Zdravkom Krstulović koja je glumila Violetu, a kojoj je u kultnoj seriji bio ljubavnik pa potom i suprug.
Slobodna Dalmacija podsjeća da je "praški student i ‘Hajdukov‘ igrač kojega su stalno pratili pehovi, nevolje, pegule, do kraja života ostao za sve Splićane i znane mu i neznane sugrađane, ali i novinare, trajno obilježen nadimkom iz te uloge kojeg je stekao kao 26.godišnji, mladi i naočit glumac".
Njemu nije smetalo, volio je tu svoju ulogu, rado se nje sjećao. Najviše je volio scene s balunom jer bio je veliki ljubitelj nogometa i srastveni navijač Hajduka.
Kazalište mu je bilo navjeća ljubav
Rođen je u Kičevu, u Makedoniji 1953. godine, gdje mu je otac službovao. Djetinjstvo je proveo između Beograda i Splita, Žrnovnice gdje su se roditelji vratili nakon što mu je otac osamdestih umirovio. Majka mu je bila rodom iz Korešnice. Gimnazijske dane proveo je dijelom u splitskom ‘Natku Nodilu‘, bavio se malo i košarkom. Završio je Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu.
Slobodna Dalmacija podsjeća da je prije ‘Velog mista‘ glumio je u novosadskom kazalištu, na televiziji u ‘Bošku Buhi‘ i ‘Dva drugara‘, u filmovima ‘Tanjir vrućih čvaraka‘, ‘Mizantrop‘, ‘Dvoboj za južnu prugu‘, osamdesetih godina, u doba najveće popularnosti, snimio je ‘Bila jednom ljubav jedna‘, ‘Oružje od mora‘ i ‘Snohvatice‘, a koncem toga desetljeća igrao je u Šovagovićevoj drami ‘Cigla‘.
Živio je u obiteljskoh kući u Žrnovnici daleko od očiju javnosti, pisao je pjesme i slikao.
Hina neslužbeno doznaje da će biti tiho sahranjen u krugu uže obitelji. Splitsko Hrvatsko narodno kazalište za petak najavljuje konferenciju za medije povodom smrti Mladena Barbarića.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas