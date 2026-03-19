FOTO / Ovo jezero zovu "Modrim okom Slavonije", a smatra se posljednjim ostatkom Panonskog mora

Na rubu Požeško-slavonske županije smjestilo se Sovsko jezero, pravi mali raj za ljubitelje netaknute prirode.
Oglas
Ovaj skriveni biser leži na nadmorskoj visini od 430 metara i jedinstveni je primjer prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske, piše Putni kofer.
Ovo jezero zovu i "Modrim okom Slavnije", jer se nalazi u maloj, okrugloj, prirodnoj depresiji, koja svojim oblikom i tamnozelenom bojom, koja se na trenutke prelijeva u modru, podsjeća upravo na oko. Sovsko jezero prostire se na površini od oko 68 hektara, dok površina samog jezera iznosi oko 3600 metara kvadratnih.
S istočne i sjeveroistočne strane okružuju ga šume hrasta kitnjaka, običnog graba, gorske bukve, hrasta medunca i crnog jasena, a sa zapadne i južne pašnjaci, stari voćnjaci te oranice. U kategoriji je zaštite značajnog krajobraza, smatra se važnim lokalitetom jer se radi o močvarnom staništu velike bioraznolikosti, a njih je sve manje u svijetu. Utočište su ovdje pronašle ptice močvarice - trstenjak, liska, gnjurac i divlje patke, a od riba u jezeru živi samo jedna vrsta, zlatni karas.
Jezero je dio ekološke mreže Natura 2000, ima i vlastiti izvor vode, koji je posljedica geomorfoloških aktivnosti u prošlosti. Dubina mu u središnjem dijelu iznosi oko deset metara, a u njemu živi samo jedna vrsta riba - zlatni karas. Ribolov je dopušten samo u određenom razdoblju, a poribljavanje drugim vrstama najstrože je zabranjeno.
Sovsko jezero smatra se posljednjim ostatkom Panonskog mora u Hrvatskoj, na što ukazuju okolni slojevi vapnenca s fosilima riba i školjki. Brojni izletnici ovamo dolaze uživati u pikniku, roštiljanju, dugim šetnjama te čarobnim pogledima koji pucaju s obližnjeg drvenog vidikovca.
Za postanak ovog jezera veže se puno zanimljivih priča i legendi. Prema jednoj, ime je dobilo po sovama, a drugu, koja je 1878. godine bila objavljena u "Prirodnom zemljopisu Hrvatske", zabilježio je pjesnik i etnolog Luka Ilić Oriovčanin, piše Putni kofer.
Ona kaže da je Sovsko jezero isplakala Danica, koja je dane i noći provodila u molitvi, plaćući zbog svoje okrutne braće, Petra i Jakoba. "Sto godina činila je Danica pokoru, sve dok se nije utopila u suzama svojim", zapisano je.
Godine 2022. otvorena je i 556 metara dugačka poučna šetnica, koja okružuje Sovsko jezero i ima dva mola s odmorištima te četiri poučna panoa.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas