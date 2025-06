Umro je Brian Wilson, osnivač Beach Boysa, genij svoje generacije

Iako je "Pet Sounds" uključivao hitove poput "Wouldn't It Be Nice", "Sloop John B" i "God Only Knows", album nije odmah postigao komercijalni uspjeh u Sjedinjenim Državama. Bilo je i otpora prema albumu unutar benda, posebno od pjevača Lovea, koji se želio držati provjerenog zvuka koji donosi novac.