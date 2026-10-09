Veliki klapski koncert omiških pobjednika u Lisinskom posvećen Ljubi Stipišiću Delmati

Pjesme koje je Stipišić skladao i obradio u Lisinskom će pjevati najbolji od najboljih, oni koji su prošli kroz strogi selekcijski proces i uzeli najprestižnija priznanja na Festivalu poznatom kao klapski Olimp. Pred zagrebačku publiku izaći će muške klape Bošket, Kaše, Krunik i Omiš, ženske Oželanda, Merla i Kapric te mješovite Dežgracija i Sfida. Od prošle godine u Lisinski dolaze i najmlađi pjevači, a ove godine pobjedom u kategoriji dječjih klapa tu je pozivnicu zaslužila klapa Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika.