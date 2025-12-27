Zelenski: Preko ovih "crvenih linija" Ukrajina neće prijeći

Uoči razgovora sa SAD-om, Zelenski postavlja crvene linije: Ukrajina neće ustupiti teritorij niti Zaporišku nuklearnu elektranu te poziva na snažna sigurnosna jamstva.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da će na putu prema Sjedinjenim Američkim Državama posjetiti Kanadu, gdje je planiran sastanak s predsjednikom Donaldom Trumpom.
„Trenutačno smo u avionu za Floridu, SAD. Usput ćemo stati u Kanadi“, rekao je Zelenski tijekom online konferencije za novinare, piše Kyiv Post.
Zelenski je potvrdio sastanak s kanadskim premijerom Markom Carneyjem.
„On i ja planiramo se online povezati s europskim čelnicima, raspraviti sva pitanja, podijeliti detalje dokumenata koje ću razmotriti s američkim predsjednikom i otvoriti sva osjetljiva pitanja“, dodao je.
Odgovarajući na pitanja o ukrajinskim „crvenim linijama“ u pregovorima i mogućim kompromisima, Zelenski je naglasio da neka pitanja nisu za pregovore.
„Danas definitivno postoje crvene linije za ukrajinski narod… To uključuje naše teritorije i Zaporišku nuklearnu elektranu. Pravno, nećemo priznati ništa ni pod kakvim uvjetima“, rekao je.
Dodao je da će se vlada savjetovati s ukrajinskim narodom prije donošenja bilo kakvih velikih odluka, istaknuvši: „Narod Ukrajine je najvažniji.“
Sigurnosna jamstva ostaju glavni prioritet.
„Rusija je pokrenula masivan napad na Ukrajinu. Na putu prema mirovnim pregovorima njihov je odgovor jasan. Najvažnije je da svi koraci koje poduzmemo budu potkrijepljeni snažnim sigurnosnim jamstvima kako bismo bili zaštićeni“, rekao je predsjednik.
„Ako mi otvorimo to pitanje, a američka strana spomene referendum ili izbore, to se zasigurno ne može dogoditi u uvjetima u kojima se danas nalazimo“, dodao je.
Zelenski je također naglasio važnost kontinuirane europske potpore Ukrajini:
„Nemamo dovoljno dodatnih sustava protuzračne obrane i to je svima jasno. Svi su od nas dobili sve detalje. Potrebne su nam sustavne isporuke sustava i projektila – više projektila – jer Rusija napada sve većim brojem dronova i raketa.“
