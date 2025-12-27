FOTO / Tradicionalni "Božić u Ciboni" i ove godine okupio brojne glazbenike i publiku

Gradonačelnik Tomašević je istaknuo da koncert, koji Grad Zagreb organizira s partnerima, već 36 godina okuplja izvođače različitih glazbenih izričaja - od tradicionalnih božićnih napjeva iz Hrvatske i svijeta do suvremenih blagdanskih skladbi te je publici poželio sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu 2026. godinu.