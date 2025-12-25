Mozak kao bojište
Znanstvenici upozoravaju: "Oružje za kontrolu uma" više nije samo znanstvena fantastika
Znanstvenici pozivaju na globalnu akciju kako bi se zaustavila zlouporaba neuroloških istraživanja u korištenju kemikalija kao "oružja za kontrolu uma", piše RTS.
Sofisticirano i smrtonosno „oružje za kontrolu uma“ koje može napasti ili izmijeniti ljudsku svijest, percepciju, pamćenje ili ponašanje više nije stvar znanstvene fantastike, tvrde dvojica britanskih profesora, prenosi RTS.
Michael Crowley i Malcolm Dando sa Sveučilišta u Bradfordu tvrde da ljudski um postaje nova meta ratovanja te da je potrebna hitna globalna akcija kako bi se spriječilo korištenje neurologije kao oružja.
Njihova knjiga, koju je objavilo Kraljevsko kemijsko društvo, istražuje kako se napredak u neurologiji, farmakologiji i umjetnoj inteligenciji spaja u stvaranje nove prijetnje.
„Ulazimo u eru u kojoj bi sam mozak mogao postati bojište“, naglašava prof. Crowley. „Alati za manipulaciju središnjim živčanim sustavom – za sedaciju, zbunjivanje ili čak prisilu – postaju precizniji, dostupniji i privlačniji državama.“
Knjiga prati fascinantnu, iako zastrašujuću, povijest državom sponzoriranih istraživanja kemikalija koje djeluju na središnji živčani sustav (CNS).
Tijekom Hladnog rata i nakon njega, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski Savez i Kina „aktivno su nastojali“ razviti oružje koje djeluje na CNS, navodi Crowley. Njihova je svrha bila izazvati dugotrajno onesposobljavanje ljudi, uključujući „gubitak svijesti ili sedaciju, halucinacije, nekoherentnost, paralizu i dezorijentaciju“.
Jedini put kada je oružje koje djeluje na CNS korišteno u velikim razmjerima dogodio se 2002. godine kako bi se okončala talačka kriza u moskovskom kazalištu. Sigurnosne snage upotrijebile su derivate fentanila kako bi prekinule opsadu u kojoj su naoružani čečenski militanti držali oko 900 gledatelja kao taoce.
Većina talaca je oslobođena, no više od 120 osoba umrlo je od posljedica kemijskih agenasa, dok je neutvrđen broj pretrpio dugotrajna oštećenja ili prerano preminuo.
Od tada su istraživanja značajno napredovala. Profesori tvrde da danas postoji mogućnost stvaranja mnogo „sofisticiranijeg i ciljanijeg“ oružja koje je nekada bilo nezamislivo.
„Isto znanje koje nam pomaže u liječenju neuroloških poremećaja moglo bi se koristiti za narušavanje kognicije, poticanje poslušnosti ili čak, u budućnosti, pretvaranje ljudi u nesvjesne agente“, navodi prof. Malcolm Dando.
Prijetnja je „stvarna i raste“, ali postoje praznine u međunarodnim ugovorima o kontroli naoružanja koje onemogućuju učinkovito suočavanje s tim problemom, upozoravaju profesori.
Dando je profesor emeritus međunarodne sigurnosti na Sveučilištu u Bradfordu i vodeći stručnjak za kontrolu biološkog i kemijskog oružja. Crowley je počasni gostujući viši istraživač na Odjelu za mirovne studije i međunarodni razvoj istog sveučilišta.
Obojica su sudjelovala i na 30. sjednici međunarodnog tijela koje nadzire provedbu Konvencije o kemijskom oružju – Konferenciji država stranaka (Conference of the States Parties) u Haagu.
Zalažu se za novi okvir „holističke kontrole naoružanja“, umjesto oslanjanja isključivo na postojeće sporazume o kontroli naoružanja. U knjizi navode niz praktičnih koraka koji bi se mogli poduzeti, uključujući osnivanje radne skupine za agense koji djeluju na CNS i šire onesposobljavajuće agense. Ostali prijedlozi odnose se na obuku, praćenje i definicije.
„Moramo prijeći s reaktivnog na proaktivno upravljanje“, navodi Dando.
Obojica priznaju da sve više učimo o mozgu i središnjem živčanom sustavu, što je dobro za čovječanstvo. Ističu da ne pokušavaju ugušiti znanstveni napredak, već spriječiti njegovu zlouporabu.
„Ovo je poziv na buđenje. Moramo djelovati sada kako bismo zaštitili integritet znanosti i svetost ljudskog uma“, naglašava Michael Crowley.
