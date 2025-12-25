Znanstvenici upozoravaju: "Oružje za kontrolu uma" više nije samo znanstvena fantastika

Jedini put kada je oružje koje djeluje na CNS korišteno u velikim razmjerima dogodio se 2002. godine kako bi se okončala talačka kriza u moskovskom kazalištu. Sigurnosne snage upotrijebile su derivate fentanila kako bi prekinule opsadu u kojoj su naoružani čečenski militanti držali oko 900 gledatelja kao taoce.