Neki umirovljenici se žale: "Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40". Pitali smo HZMO o čemu je riječ

Tragom pitanja naših čitatelja, poslali smo upit Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) odakle smo dobili sljedeći odgovor: "Iz upita nije razvidno o kojim korisnicima se radi. Napominjemo da osobni podaci o osiguranicima i korisnicima mirovina kojima raspolaže Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju zakona podliježu zaštiti prema odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Davanje informacija o konkretnim osobama, korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, predstavlja povredu tajnosti osobnih podataka. Također, prema članku 79. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osobni podaci radnika, osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu smatraju se profesionalnom tajnom."