GODIŠNJI DODATAK NA MIROVINU

Neki umirovljenici se žale: "Imam 41 godinu staža, obračunali su mi 40". Pitali smo HZMO o čemu je riječ

Miroslav Filipović
24. pro. 2025. 08:57
07.09.2010., Trpimirova 4, Zagreb - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.
Sanjin Strukić/PIXSELL/ilustracija

Prošloga petka, 19. prosinca, počela je isplata godišnjeg dodatka svim korisnicima mirovine u Republici Hrvatskoj. Prema odluci Vlade, visina godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža je 6 eura.

No već prvog dana isplate godišnjeg dodatka na mirovinu javilo nam se nekoliko umirovljenika smatrajući se zakinutima.

"Rekli su da će isplatiti 6 eura po godini staža. Ja imam 41 godinu staža, a isplatili su mi za 40 godina. Kako to", požalio nam se Bojan, umirovljenik iz Zagreba.

Slično nam je rekla i Mira, umirovljenica iz Slavonije koja je, kaže, otišla u mirovinu s 42 godine i osam mjeseci radnog staža.

"Dobila sam 252 eura. Znači da su mi obračunali za 42 godine, ali ne i za onih osam mjeseci", rekla nam je.

"Nije razvidno o kojim korisnicima se radi"

Tragom pitanja naših čitatelja, poslali smo upit Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) odakle smo dobili sljedeći odgovor: "Iz upita nije razvidno o kojim korisnicima se radi. Napominjemo da osobni podaci o osiguranicima i korisnicima mirovina kojima raspolaže Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na temelju zakona podliježu zaštiti prema odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Davanje informacija o konkretnim osobama, korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja, predstavlja povredu tajnosti osobnih podataka. Također, prema članku 79. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje osobni podaci radnika, osiguranika i korisnika prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu smatraju se profesionalnom tajnom."

Stoga su iz HZMO-a poručili da ih svi koji imaju pitanja, prigovora ili dvojbi oko obračuna i isplate godišnjeg dodatka na mirovinu kontaktiraju izravno kako bi ondje provjerili o čemu se radi i dali im odgovor.

Umnožak punih godina mirovnskog staža

Općeniti odgovori na pitanja o godišnjem dodatku na mirovinu HZMO je objavio OVDJE , a kontakti HZMO-a nalaze se OVDJE.

Inače, odlukom Vlade RH, isplata godišnjeg dodatka pripada svim korisnicima mirovine svake kalendarske godine za koju se isplaćivala mirovina, a visina dodatka određuje se kao umnožak punih godina mirovinskog staža za određivanje mirovine u hrvatskom mirovinskom osiguranju i vrijednosti godišnjeg dodatka utvrđene za jednu godinu mirovinskog staža.

Primjerice, za korisnika mirovine s trideset godina staža taj dodatak će ove godine iznositi ukupno 180 eura, dok će za one s 40 godina staža iznositi 240 eura.

godišnji dodatak na mirovinu isplata mirovina umirovljenici

