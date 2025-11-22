Amerikanac koji uređuje kuću u Zagorju u problemima: "Posvuda su, usmrde sve"

"Oni su apsolutno svuda, pogotovo kada sunce izađe van. Oni ne samo da usmrde sve, nego ostavljaju mrlje kada god ih zgnječiš - ispričao je Justus. No i uz mirisne neprijatelje radovi ne staju. U najnovijem videu pridružila mu se i djevojka Angie, koja mu je pomogla u bojanju daski za drvenu terasu. A nakon gotovo mjesec dana, došao je red i na jacuzzi. Ako ste pratili priču, znate da je stigao u velikom stilu: traktorom i prikolicom po blatnjavoj šumi, uz pomoć susjeda koji su spontano uskočili i učinili sve jednostavnijim i toplijim. 'Izgleda odlično', 'Mislim da je idući projekt: Popraviti cestu do tvoje kućice', 'Toliko toga ste napravili, bravo', 'Pravi si sretnik s takvim susjedima', komentirali su pratitelji na društvenim mrežama.