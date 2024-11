Ove biljke biste tijekom zime trebali držati u kući

Podijeli :

Bliži se zima, te je idealno vrijeme da krenete razmišljati o unošenju određenih biljaka u vaš dom. U suprotnom bi mogle uvenuti.

Mnogi stručnjaci za dom kažu napominju kako postoji niz vanjskih biljki koje mogu prezimiti u zatvorenim prostorima, no kako je potrebno pametno birati jer neke biljke zimske uvjete puno teže podnose.

Biljke koje bi trebali držati kod kuće

Stručnjaci su za Real Simple podijelili šest tipova biljki kojima odgovara zatvoreni prostro.

Začinsko bilje

Začinsko bilje uključuje bosiljak, ružmarin, vlasac i metvicu. Ako je vaše bilje već u loncima, možete unijeti cijeli lonac. Ako ne, obavezno presadite začinsko bilje u posudu dovoljno veliku da u nju stane korijenski sustav i dodatno tlo, kaže botaničarka Brandi Eide.

Kada svoje bilje unosite u kuću, potrudite se da vam ne ispadne te da ga ne tresete previše, ističe vrtlar Eric Preston.

Većina začinskog bilja treba dosta jaku svjetlost te bi im idealno odgovarao prozor okrenut prema jugu ili zapadu. Ako to nije moguće, možda ćete morati osigurati dodatnu rasvjetu biljaka, kaže Eide. Što se tiče zalijevanja, najbolje je to činiti svaka tri do četiri dana ili kada se gornja trećina tla osuši.

Ove biljke ne trebate zalijevati preko zime

Begonije, pelargonije i koleusi

Jednogodišnje biljke u posudama, kao što su begonije, geranije i koleus, obično dobro uspijevaju u zatvorenom prostoru, kaže stručnjakinja Donna Leitner.

“Obavezno ih postupno prebacite u zatvorene uvjete kako biste izbjegli šok”, kaže Leitner. Na primjer, možete započeti unosom biljaka unutra na nekoliko sati i povećavati vrijeme provedeno u kući iz dana u dan. I svakako ih postavite na sunčana mjesta kako biste oponašali njihovo vanjsko okruženje, savjetuje Leitner.

Provjerite ima li štetočina (poput insekata ljuskara, grinja i lisnih uši), tretirajte sve zaraze, a zatim postavite biljke blizu prozora kako biste održali zdrav rast. Također ćete ih htjeti držati podalje od izravnog izvora topline i pobrinuti se da imaju dobar protok zraka. Za gomoljaste begonije morat ćete iskopati lukovice nakon prvog mraza i odrezati izdanke, kaže Omelchenko. Zatim stavite biljke na papir na toplo i suho mjesto.

Paprat

Tropskim biljkama, poput hibiskusa i paprati, potrebna je toplina i vlaga da bi uspijevale, pa se obično dobro snalaze u zatvorenom prostoru, kaže Leitner.

Iako nema posebnih uputa za premještanje paprati, Leitner kaže da uvijek orezuje svoje biljke i osvježava im tlo prije nego što ih unese u kuću.

Budući da paprat voli vlagu, razmislite o dodavanju ovlaživača zraka u prostoriju, kaže Leitner, i ne zaboravite smanjiti raspored zalijevanja. “Biljkama je prirodno potrebno manje hidratacije kada su u zatvorenom prostoru”, kaže ona.

Slijedite ova tri jednostavna koraka kako biste zaštitili svoje vrtno cvijeće od mraza

Citrusi u posudama

Stabla citrusa u posudama, poput limuna, limete i naranče, vrlo su osjetljiva na niske temperature. Ne samo da mraz može oštetiti njihove plodove i cvijeće, već može ubiti cijelo stablo, kaže botaničarka Julia Omelchenko. Prenošenje ovih biljaka u zatvoreni prostor pomoći će im da održe zdrav rast.

Provjerite ima li na stablima štetnika i izliječite sve infekcije prije nego ih unesete u kuću. Ako je vaše drvce dosta veliko, koristite kolica za siguran transport.

Ovo drveće treba osam do 12 sati izravne sunčeve svjetlosti dnevno, kaže Omelchenko, i potrebna im je soba s prilično toplim temperaturama.

Zalijevajte ih samo kada je gornji sloj tla suh i razmislite o zamagljivanju ili korištenju ovlaživača.

Kaktusi i sukulenti

Ove su biljke poznate po tome što preživljavaju teške uvjete, ali imaju jednu slabost: mraz. Ako ih unesete unutra, omogućit ćete im da uđu u razdoblje mirovanja dok ne dođe do zatopljenja.

Pri prijenosu, pazite da ne oštetite stabljike i iglice kaktusa i koristite debele rukavice ili posebne alate, poput pinceta, kada radite s bodljikavim vrstama kako biste zaštitili ruke, kaže Omelchenko.

Prije premještanja kaktusa i sukulenata u zatvoren prostor, također biste trebali provjeriti imaju li na sebi kukce ljuskara ili brašnaste stjenice.

Kako održati sobne biljke zdravima tijekom zime?

Kaktusi trebaju puno sunčeve svjetlosti, pa ih je najbolje smjestiti na prozorsku dasku okrenutu prema jugu kako bi dobili nekoliko sati izravnog sunca. Zimi ove biljke miruju i potrebno ih je vrlo malo zalijevati. Pustite da im se tlo osuši za dvije trećini ili čak u potpunosti prije nego li ih zalijete.

Pretjerano zalijevanje uzrokovat će truljenje korijena, što je najčešći problem sukulenata, osobito zimi. “Ove biljke podnose presušivanje puno bolje nego višak vlage”, kaže Omelchenko.

Canna ljiljan

Riječ je o vrsti ljiljana koja preferira zatvorenije uvjete za vrijeme zime, no njihovo preseljenje je najkompliciranije od ovdje spomenutih biljaka.

Razlog zašto je potrebno prebaciti ove ljiljane je zbog toga što im mraz može uništiti korijenski sustav, što će ih trajno uništiti.

Nakon prvog mraza odrežite stabljike, ostavljajući oko centimetar iznad tla. Zatim pažljivo iskopajte krijenje i bez pranja uklonite višak zemlje. Ostavite biljke na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu nekoliko dana prije nego što ih spremite, kaže Omelchenko.

Korijenje stavite u kartonske kutije, pazeći da se međusobno ne dodiruje, te kutije napunite suhim vermikulitom, tresetom ili pijeskom kako se biljke ne bi osušile. S vremena na vrijeme pokvareno korijenje bacite. Neke biljke možda neće preživjeti zimu,” kaže Omelchenko, “ali kada prestanu mrazevi, možete ponovno posaditi preživjele na otvoreno.”

