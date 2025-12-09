Bivši agent CIA-e otkrio pet najopasnijih zemalja na svijetu

Bivši agent CIA-e John Kiriakou otkrio je koje zemlje trenutačno smatra najopasnijima na svijetu, prisjetivši se i putovanja koja su završila tragedijom.
Oglas
State Department već upozorava američke građane da izbjegavaju države označene upozorenjem „razina 4“, među kojima su Iran, Ukrajina, Sudan, Sirija i Rusija, zbog ratova, nemira, terorizma i rizika od otmica ili neopravdanog pritvaranja.
Kiriakou je za LADBible Stories, kako prenosi City Magazine, ispričao da je tijekom rada u CIA-i posjetio 72 zemlje i da su „gotovo sve bile užasne“, uz napomenu da nikada nije „dobio priliku ići na lijepa mjesta“. Kao najopasnije navodi Jemen, Somaliju, Gazu, Afganistan i dijelove Pakistana, ističući da osoba u tim područjima mora stalno biti na oprezu.
Kao primjer opisao je svoja putovanja u Jemen — ukupno njih pet — napominjući da je svaki sljedeći boravak bio „gori od prethodnog“. Zemlja je danas pod upozorenjem razine 4 zbog nemira, kriminala, zdravstvenih rizika, otmica, terorizma i kategorije „ostalo“.
Nestabilnost u nekim regijama može imati katastrofalne posljedice
Nestabilnost u pojedinim regijama može imati katastrofalne posljedice i za diplomate i za civilne putnike.
Tijekom njegova posljednjeg boravka u Jemenu, operativci CIA-e smjeli su odsjesti samo u jednom hotelu, okruženom zidom protiv bombi visokim devet metara. Dan nakon njegova dolaska, skupina južnokorejskih diplomata upala je u zasjedu na putu od zračne luke do hotela — svih šest diplomata ubijeno je u napadu.
Nekoliko dana kasnije u Jemen su stigli južnokorejski obavještajci kako bi istražili ubojstva, ali su i oni također napadnuti iz zasjede i ubijeni. „Južnokorejci su jednostavno zatvorili svoje veleposlanstvo i otišli kući. To je prilično opasna zemlja“, napominje Kiriakou.
Njegova svjedočanstva dodatno naglašavaju da nestabilnost u pojedinim regijama može imati katastrofalne posljedice i za diplomate i za civilne putnike.
Govoreći o globalnoj sigurnosti i odnosima među državama, Kiriakou je upozorio da je situacija danas izrazito nestabilna. Zaključio je da su međunarodni odnosi trenutačno napeti i da je teško predvidjeti kako će se stvari dalje razvijati.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas