Čišćenje aparata za kavu od kamenca: Imamo detaljni vodič, na par stvari morate itekako paziti

Za čišćenje aparata za kavu alkoholnim octom prvo trebate pripremiti otopinu. To ćete učiniti tako da pomiješate u omjeru 1:1 bijelog alkoholnog octa i vode. Ulijte smjesu u posudu za vodu. Uklonite filtere ako ih aparat ima. Pokrenite ciklus pripreme kave bez kave ili ciklus čišćenja od kamenca ako to vaš aparat ima.