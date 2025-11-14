HUMANA NOVA
Divna priča iz Čakovca: Kroz održivu modu razvijaju zajednicu, smanjuju siromaštvo i čuvaju prirodu
Na prvom festivalu održive mode i kružne ekonomije u Čakovcu prezentirani su rad i trud jedne male zajednice. Organizator i domaćin Festivala je Socijalna zadruga Humana Nova koja se gotovo 14 godina bavi održivom modom, razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode.
Brza moda jedan je od vodećih zagađivaća našeg planeta. Svake se godine u svijetu proizvede 92 milijuna tona tekstilnog otpada. To je ekvivalent bacanju jednog punog kamiona odjeće svake sekunde. Usporavanje zagađenja tekstilom odgovornost je svih nas, a inicijativu je preuzela Humana Nova koja je u 14 godina uspjela skupiti i obnoviti skoro 5000 tona tekstila.
"Uspjeli smo prezentirati jedan mali dio našeg postupanja, gdje radimo proizvode tih održivih, recikliranih, redizajniranih ili upcycling proizvoda, kako se, u biti, i zovu. Sve što radimo veže se uz radnu integraciju. Doslovno, kako je rekao kolega iz Dubioze, rade s osobama koje nitko neće, koriste materijale koje nitko neće i naprave proizvod koji stvarno netko hoće", rekao je Ivan Božić, upravitelj Humane Nove.
Redizajniranjem i miješanjem više materijala i odjevnih predmeta stvaraju se unikatni komadi. A svaki komadić tkanine koji ostane višak u procesu reciklaže ili šivanja, iskoristi se za neki modni dodatak.
"Prvo što se kod nas pazi je da bude nosiva kolekcija. Idemo za nekakvim, ajmo reći, "street stajlom", da to bude nosivo, udobno. Udobnost je isto na prvom mjestu. Onda sve recikliramo i tu je onda ta priča koja dolazi o redizajnu", istaknula je dizajnerica Maja Virgej Novak.
U Humani Novoj zaposlene su 32 osobe s invaliditetom i 20 osoba iz društveno isključenih skupina. I ponosno su obukli proizvode zajedničkog rada i truda te nam otkrili kako im je na poslu.
"Humana Nova je posebna o tome što daje priliku osoba s invaliditetom, ranjivim skupinama, romskim zajednicama... To jednostavno nema niti jedna druga kompanija osim Humane. Imamo zajednička druženja na kraju mjeseca, izlet, više se povezujemo jedni s drugima i to je to", objasnio je Danko Kanoti, knjigovođa.
"Možemo napraviti nešto veliko"
"Osim tekstila, na prvom mjestu se ljudi i briga o ljudima jer, zaista, oni koji se nemaju gdje zaposliti, a to mogu potvrditi iz vlastitog iskustva, ovdje mogu naći svoje mjesto pod suncem, kao što sam i ja. To je samo, u biti, pokazatelj da kad se svi skupa složimo, jedni drugima pomognemo, koliko god to u datom trenutku možda djeluje alo i beznačajno. Ali, samo kao grupa i cjelokupno društvo s tim malim promjenama možemo napraviti nešto veliko", naglasio je Dino Višnjić, webshop administrator.
A rade i na modelu franšize koji će moći biti preslikan globalno. Kažu, ciljevi jesu visoki, ali s promjenama kreću od Hrvatske.
"Nažalost, svakodnevica ima baš loših slučajeva. Naše je da primjerom pokažemo, nakon što smo probili nekoliko levela na igrici i sami smo imali dosta nerazumijevanja između nas. Ali, s druge strane, svojim primjerom, svojom inspirativnom pričom, nastojimo gurati i širiti dobre vibracije", kazao je Božić.
Od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, 17 posto čine osobe s invaliditetom. U ovoj maloj zajednici pružena im je financijska neovisnost, društvena uključenost, ali i smisao. Humana nova pokazala je da otpad može biti resurs, a ranjivost pokretač promjena.
