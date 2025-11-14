Kupila jaja i na dva dana otišla od kuće. Kad se vratila, doživjela je šok, dočekalo je nešto nevjerojatno

Upravo je to pomislila žena koja je bila dva dana izvan kuće, a po povratku je doživjela velik šok. Riječ je o priči koja zvuči kao znanstvena fantastika, a sve se dogodilo prije nekoliko mjeseci. Žena iz Qingdaa u Kini vratila se kući i otkrila da je njezinu kuhinju zaposjelo 70 tek izleglih pilića – očito svi iz jaja kupljenih u trgovini.