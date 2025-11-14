mislila da joj se priviđa
Kupila jaja i na dva dana otišla od kuće. Kad se vratila, doživjela je šok, dočekalo je nešto nevjerojatno
Možete li zamisliti nešto takvo? Otvorite vrata, a onda odmah pomislite da imate priviđenja.
Upravo je to pomislila žena koja je bila dva dana izvan kuće, a po povratku je doživjela velik šok. Riječ je o priči koja zvuči kao znanstvena fantastika, a sve se dogodilo prije nekoliko mjeseci. Žena iz Qingdaa u Kini vratila se kući i otkrila da je njezinu kuhinju zaposjelo 70 tek izleglih pilića – očito svi iz jaja kupljenih u trgovini.
Prema priči, gospođa Jiang kupila je tri kutije jaja prije nego što je otišla na kratko putovanje. Dva dana kasnije vratila se kući, čula cvrkutanje i ugledala prizor koji je podsjećao na pahuljasti žuti stampedo po podu, prenosi metropolitan.
"Mislila sam da imam priviđenja," rekla je za kineske medije. Jaja su ostala na kuhinjskom pultu tijekom ljetne vrućine i ta je vrućina njezinu kuhinju pretvorila u golemi inkubator. Od 90 jaja izleglo se čak 70.
Što je napravila s pilićima?
Kako su dalje izvijestili kineski mediji, gospođa Jiang nije bila potpuno nespremna. Zajedno s obitelji u žurbi je pripremila improvizirano sklonište od starih pulovera. Na kraju su dva pilića postala kućni ljubimci, a ostali su preseljeni na seosko imanje njezinih roditelja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
