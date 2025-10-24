Koja zemlja u Europi najviše reciklira?

Novi podaci Eurostata pokazuju da je EU u 2023. proizvela gotovo 80 milijuna tona ambalažnog otpada, što iznosi 177,8 kilograma po stanovniku. Iako to predstavlja smanjenje od 8,7 kilograma u odnosu na 2022., to je i dalje povećanje od 21,2 kilograma u usporedbi s 2013. godinom.