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Erogene zone kod muškaraca: Gdje se točno nalaze i koju je najbolje - stimulirati?
Erogene zone su dijelovi na tijelu koji kada se dodiruju izazivaju užitak. Neke erogenih zona su očite, dok druge mogu iznenaditi vas i partnera. Tako su manje poznate erogene zone kod muškaraca uši, vrat i unutarnja strana bedara.
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Ljudsko tijelo je puno erogenih zona i one neće za svakoga biti jednake. Potrebno je testirati kako bi se otkrilo koje erogene zone stvarno reagiraju na dodir i izazivaju užitak kod osoba.
Erogene zone kod muškaraca se mogu nalaziti na različitim dijelovima tijela, a neke je potrebno otkriti.
Kako prepoznati erogene zone kod muškaraca?
Neki tvrde da na tijelu postoji sedam erogenih zona, ali zapravo ih je puno više. Važno je istražiti i testirati ove osjetljive točke na tijelu kako bi njihovom stimulacijom lakše došlo do orgazma.
Tako će erogene zone za većinu muškarca biti uši, vrat, kao i dijelovi genitalija. Uz to, tu su još i usta, bradavice, stražnjica i unutarnji dio bedara.
Ipak, važno je znati da će određeni dio tijela nekome biti erogena zona, dok drugome neće.
Genitalne erogene zone kod muškaraca
Unutar genitalne erogene zone kod muškaraca postoji više mjesta koja su osjetljiva na dodir i čija stimulacija može izazvati uzbuđenje i orgazam.
To su: glavić penisa, frenulum, mošnje, međica i prostata.
1. Glavić penisa
Na glaviću se nalazi oko 4.000 živčanih završetaka i to je najosjetljiviji dio penisa. Uzbuđenje se kod muškarca može izazvati blagom stimulacijom rukom, usnama ili jezikom.
2. Frenulum
Frenulum je elastična vrpca tkiva ispod glavića. On se nalazi na mjestu gdje se prepucij spaja sa stražnjim dijelom glavića. Frenulum stoji odmah nakon glavića penisa po osjetljivosti i mogućnosti doživljavanja orgazma kod stimulacije.
3. Mošnje
Mošnja ili skrotum štiti testise i sadrži brojne živčane završetke. Ovo je iznimno osjetljivo područje pa je najbolje nježno ga dodirivati kako ne bi došlo do bolova.
4. Međica
Međica se nalazi između testisa i anusa. Ovo se često naziva i muškom G-točkom, a nerijetko ostaje zanemareno kao erogena zona.
5. Prostata
Stimulacija masaže prostate može izazvati uzbuđenje i kod nekih muškaraca dovesti do orgazma i bez ejakulacije. Ipak, za to je potrebno strpljenje i vrijeme.
Negenitalne erogene zone kod muškaraca
Osim genitalnih erogenih zona na koje mnogi prvo pomisle, postoje i erogene zone koje se nalaze na drugim dijelovima tijela.
Tako ovdje spadaju uši, vrat, bradavice, unutarnja strana bedara, stopala ili nožni prsti i donji dio trbuha.
Ovi dijelovi tijela mogu biti erogene zone i kod žena.
Osim navedenih, erogene zone mogu biti bilo koji drugi dijelovi tijela. To se razlikuje od osobe do osobe i njihovih seksualnih preferencija. Zato je važno istraživati, testirati i razgovarati s partnerom.
Zaključak
Erogene zone kod muškaraca se mogu nalaziti na različitim dijelovima tijela. Može se raditi o genitalnim erogenim zonama i onima koje su negenitalne. Erogene zone su vrlo individualne i za svaku osobu drugačije pa o tome i treba voditi računa.
Najosjetljivija erogena zona je glavić penisa.
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