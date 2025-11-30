Kako imati telefonski seks? Donosimo top savjete koji će začiniti vaš intimni život - i na daljinu

Unsplash/NordWood Themes

Telefonski seks je odličan način za začiniti seksualni život. Može se raditi u bilo kojem trenutku, a idealan je kada su partneri udaljeni jedan od drugoga. Najvažnije je odrediti vrijeme i datum telefonskog seksa, a kasnije će sve ići samo od sebe.

Za parove koji žele uvesti nešto novo u svoju vezu, a često su udaljeni, telefonski seks je odlično rješenje. Prije njega treba odrediti vrijeme, pripremiti se i postaviti određena pravila.

Kako izgleda telefonski seks?

Seks preko telefona zapravo izgleda onako kako ga dogovorite s partnerom. Prije samog čina, odredite neka pravila, što želite, a što ne želite raditi.

Osim toga, dogovorite točno vrijeme i dan kada će doći do seksa kako biste si oslobodili raspored. Na ovaj način će do seksa stvarno i doći jer ćete imati vrijeme predviđeno za to.

Pixabay/Ilustracija

Priprema prije telefonskog seksa

Baš kao i prije većine aktivnosti i prije telefonskog seksa je potrebna priprema. Prije seksa se treba opustiti, a to se može postići laganom jogom, meditacijom ili plesom. Stvorite atmosferu koja će vam odgovarati, možete prigušiti svijetlo ili upaliti svijeće i pustiti glazbu.

Telefonski seks se može odvijati razgovorom ili porukama, a uz to možete paralelno gledati neki pornografski film ili koristiti igračke za seks.

Važno je ovo sve pripremiti unaprijed kako se ne bi uništila atmosfera za vrijeme samog seksa.

Kako krenuti s telefonskim seksom?

Nakon što ste dogovorili vrijeme seksa, nazovite partnera. Sami odabirete tempo kojim ćete ići. Nekada je bolje sve raditi sporije, polagano se zagrijavati, a tek onda prijeći na stvar.

Ne postoje točno određene upute kako treba izgledati telefonski seks. Možda će sve krenuti običnim razgovorom i pretvoriti se u nešto više, a možda ćete odmah krenuti s akcijom.

Možete krenuti s klasičnim pitanjem: "Što imaš na sebi" ili "o čemu razmišljaš" i gledati kako će se stvari razvijati. Na početku će možda biti čudno, ali nakon nekog vremena ćete se prepustiti.

Kako biste dodatno začinili stvari, cijelo vrijeme pričajte što radite. Ako se oboje slažete, običan poziv se može pretvoriti i u video poziv, što nosi nove mogućnosti.

Što nakon telefonskog seksa?

Nakon telefonskog seksa ostanite pričati s partnerom. Možete i proći dojmove kako vam je bilo i što vam se najviše svidjelo. Isto tako, možete prodiskutirati i što bi idući puta moglo biti bolje.

Neki će nastaviti razgovor u uobičajenom tonu i krenuti razgovarati o ostalim stvarima u životu. U svakom slučaju, nemojte odmah prekinuti razgovor, nego uživajte i u završetku.

Zaključak

Telefonski seks može biti način kako začiniti vezu. Ne postoje pravila kako ga je potrebno voditi, ali postoje savjeti koji će vam pomoći.

Prije samog seksa je važna dobra priprema, dok nakon završetka možete i dalje pričati s pratnerom i prodiskutirati što vam se najviše svidjelo.