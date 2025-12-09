Spolni odnos u vrijeme menstruacije: Prednosti, nedostaci i par stvari na koje trebate paziti

Mnoge žene se odluče za spolni odnos u vrijeme menstruacije, a upravo tada seks može imati određene prednosti. Ipak, za neke žene će seks u ovo vrijeme biti neugodan, ako imaju jako bolne menstruacije. Isto tako, veća je mogućnost pojave infekcija.
Spolni odnos u vrijeme menstruacije nije zabranjen, a sa sobom nosi određene prednosti i nedostatke. Budite spremni na nered, ali i na pojedine blagodati poput boljeg raspoloženja.
Ipak, nekim ženama će odnos za vrijeme menstruacije biti nelagodan i bolan pa je bolje da ga izbjegavaju ili prilagode pozu.
Kako imati spolne odnose za vrijeme menstruacije?
Seksualni odnosi za vrijeme menstruacije su isti kao i odnosi inače. Potrebno je samo malo više pripreme kako bi sve bilo manje neuredno. Na krevet se može staviti ručnik da se zaštiti plahta, tuširanje prije je obavezno, a važna je i komunikacija s partnerom za vrijeme seksa.
U nekim slučajevima će određene poze utjecati na bol pa njih treba ili prilagoditi ili krenuti na drugu pozu. Osim za vrijeme seksa, komunikacija s partnerom je važna i prije odnosa.
Dobre strane spolnog odnosa u vrijeme menstruacije
Odnosi u vrijeme menstruacije imaju određene prednosti. Za one žene koje ne žele zatrudnjeti, u ovo vrijeme su manje šanse za oplodnju, ali šanse i dalje postoje, ovisno o duljini ciklusa, pa je potrebno koristiti kondom i paziti.
Ostale prednosti su:
1. Smanjuje bolove
Orgazmi mogu smanjiti grčeve za vrijeme menstruacije. Za vrijeme orgazma se mišići maternice skupljaju, a zatim otpuštaju. To otpuštanje bi trebalo donijeti i olakšanje i smanjenje grčeva. Također, seks u vrijeme menstruacije skreće misli od bolova.
2. Poboljšava raspoloženje
Seksualni odnosi utječu na lučenje endorfina koji su djelotvorni protiv bolova i poboljšavaju raspoloženje. Osim toga za vrijeme menstruacije se mnogim ženama povećava libido pa je odnos odličan izbor.
3. Pomoć kod migrena
Mnoge žene za vrijeme menstruacije imaju i migrene. Upravo seks može pomoći u tome. Odnosno, nakon seksa će se migrena smanjiti ili potpuno nestati.
Ovome je tako zbog preusmjeravanja misli od boli, ali i zbog lučenja određenih hormona ili enzima, poput već spomenutog endorfina, kako se navodi u ovom istraživanju.
Na što treba paziti kod seksa za vrijeme menstruacije
Za vrijeme mensturacije su i veće šanse za pojavom infekcija, gljivica ili pak urinarnih infekcija pa treba znati da postoji ta mogućnost. Mijenja se pH rodnice što onda pogoduje razvoju infekcija.
Također, za vrijeme menstruacije se mogu dobiti i spolne bolesti pa je potrebno koristiti kondome kao zaštitu.
U nekim slučajevima menstruacija može završiti ranije jer se seksom za vrijeme menstruacije izazivaju kontrakcije u maternici koje onda utječu na brže izbacivanje veće količine krvi i brži završetak menstruacije.
Zaključak
Spolni odnosi za vrijeme menstruacije imaju svoje prednosti, kao i nedostatke. Prije odnosa je potrebno razgovarati s partnerom. Odnosi za vrijeme menstruacije mogu skratiti vrijeme krvarenja, smanjiti migrenu i poboljšati raspoloženje. S druge strane, može se povećati rizik od infekcija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
