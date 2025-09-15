Evo na kojoj temperaturi morate prati second hand odjeću

Koža je prirodno prekrivena milijunima bakterija, gljivica i virusa, zajednički poznatih kao mikrobiom kože. To znači da svaki komad odjeće koji nosimo dolazi u bliski kontakt s tim mikrobiomima. Oni nerijetko uključuju bakterije stafilokoke (koje izazivaju stafilokokne infekcije), streptokoke (bakterije koje izazivaju streptokok A), gljivice poput kandide (vrsta kvasca koja najčešće izaziva kandidijazu) i viruse poput humanog papiloma virusa (koji izaziva HPV).