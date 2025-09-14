Kako spriječiti hrkanje kod žena?

Spavanje na leđima glavni je krivac za hrkanje kod većine žena. Kada ležite na leđima, gravitacija gura jezik i meko tkivo grla prema natrag, što sužava dišne putove i stvara one poznate vibracije.



Prebacivanje na spavanje na boku (bilo lijevom ili desnom) odmah otvara dišne putove. Jezik i meko tkivo prirodno padaju u stranu umjesto prema natrag, omogućavajući slobodan protok zraka.



Korisni savjet: stavite tenisku lopticu u džep pidžame na leđima – neugoda će vas prirodno potaknuti da se okrenete na bok tijekom spavanja. Zvuči čudno, ali djeluje!

Istraživanja pokazuju da čak 38 % žena koje promijene položaj spavanja s leđa na bok doživljava značajno smanjenje hrkanja već tijekom prvog tjedna.