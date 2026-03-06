FOTO / Karta koja je privukla pozornost: "Hrvatska je turistička supersila EU"

U opisu objave stoji i kratka poruka: "Hrvatska je turistička supersila EU. Bravo!" Podaci na kojima se karta temelji odnose se na posljednje godine, a dolaze iz izvora poput Eurostata, UNWTO-a i nacionalnih statističkih institucija. U Hrvatskoj je turistički intenzitet doista iznimno visok. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i sustava eVisitor za 2025. godinu, u komercijalnom smještaju ostvareno je oko 20,7 milijuna dolazaka turista, od čega 17,6 milijuna stranih gostiju, te oko 94,8 milijuna noćenja. Ako se uključi i nekomercijalni te nautički smještaj, pojedine procjene govore o čak 21,8 milijuna dolazaka i više od 110 milijuna noćenja.