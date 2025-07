FOTO / Slovaci se raspisali o Hrvatskoj, pogledajte što im je zapelo za oko

Aktuality.sk se kroz "Kam v lete? Rab vás zavedie na piesočné pláže i do zákutí zelene“ (Kamo ljeti? Rab vas vodi do pješčanih plaža i skrivenih zelenih kutaka) fokusira na otok Rab, koji opisuju kao destinaciju za one koji žele kombinaciju pješčanih plaža, zelenila i kulturnih sadržaja. Posebno naglašavaju Lopar, poznat po pješčanim plažama, ali i grad Rab sa svojim povijesnim starim gradom. Čitateljima se savjetuje posjet Rajskoj plaži i plaži Stolac. Rajsku plažu članak opisuje kao kraljicu plaža na Rabu zbog njezine impozantne dužine od 1,5 kilometara.