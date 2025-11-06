naizgled jednostavna
FOTO / Zagonetka koja je zaludila internet: Možete li riješiti ovaj niz brojeva brže od matematičara?
Jedna naizgled jednostavna matematička zagonetka uspjela je zbuniti tisuće ljudi na internetu. Iako se čini da je rješenje očito, skriveni obrazac otkriva koliko lako možemo previdjeti detalje.
Matematičku zagonetku, koju je objavio korisnik X Bholanath DuttaFounder, naizgled prikazuje osnovni brojčani niz sastavljen od sedam brojeva.
U početku niz izgleda kao da ima jasan obrazac – ali nije ga tako lako dešifrirati.
Na prvi pogled djeluje jednostavno:
8, 22, 12, 16, 22, 20, 24, …
No upravo je taj niz brojeva zbunio tisuće korisnika interneta. Većina je bila uvjerena da vidi obrazac – sve dok nisu došli do kraja i shvatili da nešto ne štima, prenosi krstarica.com.
Gdje ljudi griješe
Većina pokušava pronaći jednostavnu aritmetičku progresiju: „dodaj 4“, „oduzmi 6“ ili „pomnoži s 2“. No ovaj niz ne slijedi ta pravila.
Ako pažljivo pogledate, niz se zapravo sastoji od dva isprepletena niza.
Rješenje korak po korak
Pogledajmo brojeve na neparnim pozicijama:
8, 12, 16, 20, 24 …
Očito se svaki put dodaje 4. Dakle, sljedeći broj u tom podnizu bit će 28.
Zatim brojeve na parnim pozicijama:
22, 22, 22 …
Svi su isti. Dakle, sljedeći broj u ovom podnizu ponovno će biti 22.
Ako spojimo oba niza, dobijemo odgovor:
28, 22
Zašto ovaj zadatak "vara“ mozak
Zato što se čini da brojevi "skaču“ bez reda, ali zapravo dva jednostavna obrasca djeluju istodobno. Naš mozak, naviknut tražiti linearnu logiku, pokušava sve objasniti jednim pravilom – što ovdje ne funkcionira.
Kada shvatite da je riječ o dvama paralelnim nizovima, cijeli se zadatak razveže kao čvor.
Vizualizirajte rezultat
Zamislite dva lanca brojeva koji se prepliću: jedan raste (8, 12, 16, 20, 24, 28), dok drugi stoji u mjestu (22, 22, 22, 22…).
Rješenje ovog matematičkog niza koji je zbunio internet glasi: B) 28, 22.
Jednostavno – ali samo kada znate gdje trebate gledati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
