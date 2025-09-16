Gastroenterolog s Harvarda otkrio koje voće je na "crnoj listi"

Liječnik s Harvarda naglašava da, iako je voće zdravo, ne djeluje svaka vrsta jednako na probavu - jedno je čak stavio na svoju “crnu listu”.
Ugledni gastroenterolog s Harvarda, dr. Saurabh Sethi, istaknuo je da određene vrste voća vrlo povoljno utječu na crijeva, dok druge mogu izazvati upale i probavne smetnje. Objašnjava da “nije svo voće jednako”, pa je sastavio listu deset najčešće konzumiranih vrsta, poredanih od najgorih do najboljih za zdravlje crijeva, prenosi nova.rs.
Na posljednjem mjestu našle su se prezrele banane. Dr. Sethi naglasio je da su toliko bogate šećerom da su ih svojedobno opisivali kao “čokoladice u žutoj kori”. Istaknuo je da prezrele banane podižu razinu šećera u krvi i pružaju manje hrane korisnim bakterijama u crijevima. Istraživanja su pokazala da se tijekom sazrijevanja banana smanjuje količina otpornog škroba i vlakana, dok se šećer povećava.
Zbog toga prezrele banane svrstava na svoju “crnu listu”, dok su blago zelene banane dobile ocjenu 5/10, jer sadrže više vlakana korisnih za zdravlje srca, crijeva i metabolizma.
Vrh i sredina liste
Na vrhu liste nalaze se borovnice i nar. Ovo voće obiluje antioksidansima koji pomažu tijelu u borbi protiv slobodnih radikala povezanih s bolestima poput dijabetesa i raka. Nar sadrži i elagitanine, snažne polifenole koji smanjuju upale, a istraživanje Sveučilišta u Barceloni pokazalo je da prehrana bogata polifenolima može smanjiti rizik od srčanih bolesti za čak 46 posto.
U sredini liste našle su se dinje, kruške i jabuke, dok su grožđe i naranče dobile niže ocjene. Grožđe jest bogato vitaminom C i kalijem, ali ima manju nutritivnu vrijednost u usporedbi s drugim voćem.
Naranče sadrže folat i antioksidanse, ali jedno je istraživanje ukazalo na povezanost između pretjerane konzumacije agruma i povećanog rizika od raka kože. Ipak, vitamin C ostaje ključan za zdravlje kože, kostiju i krvnih žila, i kako ga tijelo ne može skladištiti, nužno ga je redovito unositi putem prehrane.
