Vlada otpušta mjere pomoći, vaučeri za 117 tisuća građana

"To je 117.000 ljudi koji će u Hrvatskoj biti korisnici tih vaučera. Nastavlja se i s pomoći pružateljima socijalnih usluga, udomiteljskim obiteljima i nezaposlenim hrvatskim braniteljima, a nastavlja se i sa subvencioniranjem studentske prehrane te će obroci ostati na "više nego priuštivih 0,86 eura", kazao je.