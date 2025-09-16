Oglas

Vlada otpušta mjere pomoći, vaučeri za 117 tisuća građana

N1 Info
16. ruj. 2025. 07:31
premijer andrej plenković stiže na sjednicu vlade
Patrik Macek / Pixsell

Vlada će danas donijeti novi paket mjera pomoći stanovništvu i gospodarstvu. No, tim će paketom početi postupno ukidanje energetskih subvencija, pa se očekuje blagi rast cijena struje i plina. Mjere će se uvesti postupno, prvi val od 1. listopada, a drugi početkom 2026. godine.

Premijer Andrej Plenković najavio je da će Vlada na današnjoj sjednici usvojiti novi paket mjera pomoći u energetskoj krizi, vrijedan 175 milijuna eura. Ići će se s ciljanim, kalibriranim mjerama prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, rekao je Plenković, osobito ugroženim kupcima energentima s vaučerima od 70 eura i za struju i za plin.

"To je 117.000 ljudi koji će u Hrvatskoj biti korisnici tih vaučera. Nastavlja se i s pomoći pružateljima socijalnih usluga, udomiteljskim obiteljima i nezaposlenim hrvatskim braniteljima, a nastavlja se i sa subvencioniranjem studentske prehrane te će obroci ostati na "više nego priuštivih 0,86 eura", kazao je.

Današnju sjednicu Vlade UŽIVO možete pratiti na N1 s početkom u 12.30 sati.

mjere pomoći gospodarstvu mjere pomoći građanima paket mjera pomoći sjednica Vlade

