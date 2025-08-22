Oglas

Evo što se dogodi ako svaki dan jedete banane —promjena o kojoj svi liječnici govore

N1 Info
22. kol. 2025. 07:47
Prema podacima Međunarodne udruge za svježe voće, banane su najčešće konzumirano voće na svijetu. Ljudi ih kupuju više nego jabuke, naranče, jagode i bilo koje drugo voće koje se može pronaći u trgovinama, ponajprije zato što su dostupne tijekom cijele godine.

Ako već jedete bananu svaki dan, možda niste svjesni koliko to utječe na vaš organizam, prenosi Nova.rs. A ako ih ne jedete redovito, možda će vas iznenaditi što se sve može dogoditi vašem tijelu ako počnete.

  1. Više energije
    Nutricionistica Suprija Lal objašnjava da su banane bogate mineralima, vlaknima i vitaminima, a posebno su poznate po kaliju. Dovoljan unos kalija ključan je za rad mišića i organizma u cjelini. Ako ga nema dovoljno, javljaju se umor i grčevi. Jedna banana sadrži oko 450 mg kalija, što ne pokriva dnevne potrebe, ali predstavlja značajan doprinos. Ako niste navikli unositi hranu bogatu kalijem, uvođenje jedne banane dnevno može smanjiti osjećaj umora. A da bi učinak bio još jači, najbolje ju je kombinirati s proteinskom prehranom.
  2. Bolja probava
    Banane sadrže oko tri grama vlakana po komadu, što pomaže probavi i regulira stolicu. Osim vlakana, imaju i prebiotike – tvari koje hrane „dobre“ bakterije u crijevima i time održavaju zdravu crijevnu floru. Ako niste navikli na hranu bogatu vlaknima, banana može biti jednostavan način da poboljšate rad probavnog sustava.
  3. Pomoć pri mršavljenju
    Ako želite smršavjeti na zdrav način, banane vam mogu pomoći. Sadrže rezistentni škrob koji stabilizira šećer u krvi i sprječava nagle skokove i padove energije. Tako se smanjuje rizik od prejedanja i jake želje za slatkišima i ugljikohidratima.
  4. Jači imunitet
    Banane su odlične i za jačanje imuniteta. To je dijelom zbog utjecaja na crijevnu floru, ali i zbog bogatstva hranjivim tvarima – kalijem, magnezijem, vitaminom C, bakrom, vitaminima B skupine i antioksidansima. Sve te tvari pomažu tijelu da se obrani od virusa i infekcija.
  5. Bolje raspoloženje i kvalitetniji san
    Budući da banane pomažu stabilizaciji šećera u krvi, one doprinose osjećaju ravnoteže tijekom dana. Znanstvenici navode i da banana navečer može poboljšati san zahvaljujući magneziju i triptofanu koje sadrži. Magnezij opušta mišiće, pa može ublažiti noćne grčeve i nemirne noge, čime doprinosi mirnijem spavanju.

Koliko banana je dovoljno?

Iako su korisne, stručnjaci savjetuju da se jede jedna do dvije banane dnevno. To je sasvim dovoljno, jer je važno unositi i drugo voće i povrće kako bi organizam dobio sve potrebne hranjive tvari.

Banane su jednostavan, ukusan i pristupačan način za unaprjeđenje zdravlja. Ako vam je teško pridržavati se zdravih navika, dodavanje jedne banane u dnevnu rutinu može biti mali, ali značajan korak prema boljem osjećaju i vitalnosti.

