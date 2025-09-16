Španjolska ukida više od 50.000 apartmana za odmor

Radi se, prema navodima Sáncheza, o stanovima čiji su vlasnici podnijeli zahtjev za registraciju, obvezan od 1. srpnja, ali ga nisu dobili jer ne ispunjavaju zakonske uvjete. Kod mnogih od tih apartmana utvrđene su "tisuće nepravilnosti“. Osobito mnogo takvih slučajeva zabilježeno je u Sevilli (2.289), Marbelli (1.802), Barceloni (1.564), Malagi (1.471) i Madridu (1.257), izvijestila je televizija rtve. Ministarstvo za stanovanje već je obavijestilo različite platforme za iznajmljivanje da uklone ponude tih ukupno 53.876 ilegalnih smještajnih jedinica, prenosi DW.