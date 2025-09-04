Šest namirnica koje su dobre za zdravlje srca i snižavaju kolesterol

Profesor Frank Scheer, profesor medicine i direktor Programa medicinske kronobiologije u Brigham and Women’s Hospitalu u Bostonu, objasnio je: "Naša su prijašnja istraživanja pokazala da cirkadijska neusuglašenost – neusklađenost našeg ponašajnog ritma s unutarnjim tjelesnim satom – povećava kardiovaskularne čimbenike rizika. Željeli smo razumjeti što se može učiniti kako bi se taj rizik smanjio, a naša nova istraživanja sugeriraju da bi vrijeme obroka moglo biti taj cilj."