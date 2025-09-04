Stručnjaci preporučuju
Šest namirnica koje su dobre za zdravlje srca i snižavaju kolesterol
Nova studija sugerira da bi jedenje tijekom dana moglo pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih problema.
Istraživanja upućuju na to da vrijeme kada jedemo može biti ključno za održavanje zdravog srca. Znanstvenici sa Sveučilišta u Southamptonu i Mass General Brigham u Sjedinjenim Državama otkrili su da su prijašnje studije povezivale noćni rad sa srčanim problemima.
Kažu da njihovo najnovije istraživanje pokazuje kako konzumacija hrane tijekom dnevnih sati može pomoći u smanjenju tih rizika.
Studija, objavljena u časopisu Nature Communications, obuhvatila je 20 zdravih dobrovoljaca koji su dva tjedna proveli u kontroliranom okruženju koje je oponašalo noćne smjene, konzumirajući obroke ili noću ili danju.
Znanstvenici su potom procijenili kako vrijeme obroka utječe na čimbenike rizika od srčanih bolesti, uključujući markere autonomnog živčanog sustava, inhibitor aktivatora plazminogena-1 (PAI-1; spoj koji povećava rizik od zgrušavanja krvi) i krvni tlak.
Nisu otkrili štetne učinke na te čimbenike rizika među onima koji su jeli tijekom dnevnih sati, izvješćuje Surrey Live, a prenosi Express.
Profesor Frank Scheer, profesor medicine i direktor Programa medicinske kronobiologije u Brigham and Women’s Hospitalu u Bostonu, objasnio je: "Naša su prijašnja istraživanja pokazala da cirkadijska neusuglašenost – neusklađenost našeg ponašajnog ritma s unutarnjim tjelesnim satom – povećava kardiovaskularne čimbenike rizika. Željeli smo razumjeti što se može učiniti kako bi se taj rizik smanjio, a naša nova istraživanja sugeriraju da bi vrijeme obroka moglo biti taj cilj."
S obzirom na ovaj nalaz, postoje li osobito korisne vrste hrane za naše kardiovaskularno zdravlje?
Kroz razgovor s nutricionisticom i kardiologom, otkrili su neke prednosti koje sljedećih šest namirnica može ponuditi našem srcu:
Losos
"Preporučio bih uvrstiti namirnice poput lososa, koji je bogat omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u smanjenju upale i potpori zdravim razinama kolesterola," kaže dr. Jay Shah, kardiolog i glavni medicinski direktor u Hilo.
Rosie Carr, nutricionistica u programu zdrave prehrane Second Nature, predlaže ispeći losos u pećnici s malo limunova soka i začinskog bilja na 180 °C 15–20 minuta ili ga poširati u mirisnoj juhi za nježan, sočan rezultat.
Zob
"Cjelovite žitarice poput zobi osiguravaju složene ugljikohidrate koji pomažu održavati stabilnu razinu šećera u krvi, sprečavajući upalne skokove koji s vremenom mogu oštetiti krvne žile", kaže Carr.
Zob je također bogat topivim vlaknima koja, kako kaže Shah, pomažu smanjiti "loš" LDL kolesterol.
"Često preporučujem zobenu kašu preko noći ili topli zobeni kašu s bobičastim voćem kao jednostavnu dnevnu opciju", savjetuje Shah.
Lisnato zeleno povrće
"Ova je hrana bogata dijetnim nitratima koji se u tijelu pretvaraju u dušikov oksid, pomažući širenju krvnih žila, poboljšavajući protok krvi i snižavajući krvni tlak", kaže Carr. "Redovita konzumacija povezana je s boljim sportskim performansama i kardiovaskularnom funkcijom."
Kelj i špinat ujedno su puni kalija. "Lisnato povrće odlično je zbog sadržaja kalija i pomaže uravnotežiti razinu natrija u tijelu", dodaje Shah.
"Lako ga je dodati u juhe, variva ili pržene mješavine kao zdrav dodatak."
Ekstra djevičansko maslinovo ulje
"Ekstra djevičansko maslinovo ulje bogato je jednostruko nezasićenim mastima i snažnim antioksidansima zvanim polifenoli, koji smanjuju oksidativni stres i upalu", objašnjava Carr. "Kronična niskogradijentna upala doprinosi bolestima srca utječući na zdravlje naših arterija."
Nutricionistica preporučuje koristiti ga kao završno ulje na povrću, u domaćim preljevima za salatu ili za kuhanje na nižim temperaturama.
"Možete ga i preliti preko integralnog kruha umjesto maslaca", dodaje Carr.
Rajčice
"Rajčice su bogate likopenom, a likopen je snažan antioksidans koji smanjuje upalu i sprječava oksidaciju kolesterola", kaže Carr. "Zanimljivo je da kuhanje rajčica povećava bioraspoloživost likopena."
"Zato preporučujem sporo peći rajčice s malo maslinova ulja kako bi se pojačali okusi i povećala dostupnost likopena ili u variva i umake uključiti koncentrat od rajčice."
Fermentirani mliječni proizvodi (jogurt, kefir)
"Fermentirani mliječni proizvodi sadrže probiotike koji mogu pomoći u smanjenju krvnog tlaka i kronične upale", kaže Carr. "Vitamin K2 u tim namirnicama pomaže spriječiti nakupljanje kalcija u stijenkama arterija."
"Preporučujem koristiti običan, nezaslađen jogurt kao bazu za doručak u zdjeli, kao zamjenu za kiselo vrhnje ili u marinadama."
