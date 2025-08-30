Jaglaci: Sve što trebate znati o uzgoju, njezi i upotrebi u vrtu, kuhinji i kozmetici

Jaglaci se razmnožavaju sjemenom, dijeljenjem busena ili vegetativno. Sjemenke je najbolje posijati u proljeće ili jesen, a mlade biljke treba držati u zaštićenim uvjetima dok se ne ukorijene. Uzgoj iz sjemena je moguć, ali je zahtjevniji pa se preporučuje sijati ih u jesen. Kupljene sadnice najbolje je saditi u proljeće ili jesen. Ako ćete ih držati na balkonu, posadite ih u duboke tegle s dobrom drenažom. U vrtu ih je dobro posaditi ispod stabala te u kombinaciji s drugim proljetnicama kao što su visibabe ili zumbuli.