Kada su višestruki produžni kablovi opasni po život?

Višestruki produžni kablovi česti su u mnogim domaćinstvima, ali mogu biti vrlo opasni i izazvati požar ako se ne koriste pravilno. Nepravilna upotreba može dovesti do pregrijavanja kabela, a u najgorem slučaju i do požara.

Mnogi ljudi vjeruju da produžni kablovi mogu podnijeti 16 ampera ili 3600 W, što često piše na oznaci. No stručnjaci upozoravaju da to može biti varljivo. "Višestruki produžni kablovi nisu namijenjeni za velike opterećenja“, kaže Andreas Habermehl iz Njemačkog središnjeg saveza elektro i informacijskih obrta (ZVEH).

Produžni kabl može kratkoročno podnijeti navedenu snagu, ali ne i stalno. Dugotrajno opterećenje može uzrokovati pregrijavanje kabela i samog produžnog kabela, piše Fenix magazin.

Gdje je korištenje produžnog kabela prihvatljivo

Produžne kabele ipak možete koristiti, ali samo za uređaje male potrošnje, poput računala, monitora, rutera ili punjača.

Uređaji s velikom potrošnjom energije – opasno

Ne smiju se koristiti za uređaje velike snage kao što su hladnjaci, friteze na vrući zrak ili grijalice. Kabeli se mogu pregrijati i izazvati ozbiljne posljedice.

Osigurači reagiraju samo na struju, a ne na toplinu. Ako su zapaljivi materijali u blizini ili u kontaktu s produžnim kablom, može doći do požara.

Često i jako opterećivanje produžnih kabela ubrzava habanje kontakata i izolacije, što povećava otpor i toplinu.

Produžni kablovi nisu dugoročno rješenje

Uz sve više električnih uređaja, korištenje produžnih kablova često je brzo, ali nesigurno rješenje. Stručnjak naglašava: produžni kablovi trebaju biti samo privremeno rješenje, a ne trajno.

Planovi novih građevina predviđaju manje utičnica kako bi se gradilo fleksibilnije i jeftinije, ali to može dovesti do česte uporabe produžnih kabela.

Habermehl naglašava da sigurnost mora biti prioritet. Dugoročno je bolje investirati u sigurnu i modernu električnu instalaciju nego kasnije plaćati skupu nadogradnju.

Posebno opasno kod „balkonskih“ solarnih panela

Ako se solarni paneli spajaju preko produžnog kabela, rizik od preopterećenja raste. Struja može premašiti granicu osigurača, a sklopka to neće registrirati, što predstavlja stvarnu opasnost po život i imovinu.